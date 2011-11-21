Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında telekomünikasyon anlaşması

Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) ile Lübnan Telekomünikasyon Dairesi yetkililerinin, iki ülke arasında ortak deniz altı telefon kablosu döşenmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.

Rum Telekomünikasyon Dairesi (CYTA) ile Lübnan Telekomünikasyon Dairesi yetkililerinin, iki ülke arasında ortak deniz altı telefon kablosu döşenmesi konusunda anlaştıkları bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Cyta yetkililerinin Beyrut’da gerçekleştirdikleri temaslarda, Lübnanlı yetkililerle “Europa” adında yeni bir deniz altı kablo sistemi döşenmesi konusunda uzlaşıya vardıklarını yazdı.

Habere göre “Europa” sistemi hali hazırda var olan Cyta’ya ait “Alexandros” sistemine bağlanarak Avrupa’yla iletişimi sağlayacak.