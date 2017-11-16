Güneş Zengini, D Vitamini Fakiriyiz!



İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fettah Fevzi Ersoy'un önderliğinde araştırma görevlileri; Dr. Onur Yazdan Balçık ve Dr. Hakan Doğruel'in, 'D vitamini eksikliğine neden olan faktörler' ve 'D vitaminin sıklığını ve bir takım durumlarla ilişkisi'nin değerlendirildiği araştırma projesinde, denize girme alışkanlığı olanlarda, arabası olmayan ve daha fazla yürüyüp güneşe daha fazla maruz kalan kişilerde, D vitamini düzeyinin daha iyi olduğu tespit edildi.Prof. Ersoy, yaptıkları çalışmanın, özellikle Antalya gibi çok güneşli, denizle iç içe bir şehirdeki D vitamini sorununun varlığını ortaya koyduğunu söyledi, "Bu çalışmanın özelliği, bunun olası düzeltme yollarını da bize göstermiş olmasıdır" dedi."Otomobil kullanmayan hastalarda, otomobil kullananlara göre D vitamini düzeyi yüksek bulundu. Aynı zamanda denize giren hastalarda da girmeyen hastalara göre yine D vitamini düzeyi anlamlı miktarda bulundu. Belli başlı grupta sakatat tüketiminin D vitamini düzeyini anlamlı artırdığı görüldü. Buradan şu sonuçları çıkartabiliriz. Araba kullanmanın azaltılması ve denize girmenin artırılması D vitaminini artırarak pozitif etkilerinden yararlanmamıza yol açabilir. Sakatat tüketimi de kontrollü bir şekilde, belli başlı hasta popülasyonunda, özellikle hiperkolestromi, koroner arter hastalığının, diyabetin olmadığı grupta teşvik edilmesiyle D vitamini düzeyine katkıda bulunmuştur.""Yaklaşık 400 hastaya ulaştım. D vitamininin sıklığını ve bir takım durumlarla ilişkisini değerlendirdim. Vitamin D eksikliği başta iskelet ve kas sistemi olmak üzere birçok organda bir takım etkiler yaratabilmektedir. Vitamin D'nin belli düzeyde tutulmasının insan sağlığına, özellikle vücut kas sistemi sağlığına katkıda bulunduğu bilinmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de D vitamini eksikliğinin oldukça sık görülüyor. Benim geriye dönük verileri taradığım çalışmada vitamin D düzeyi normalin altında olan hasta sayısı yaklaşık yüzde 80 civarındaydı. Sadece yüzde 20 hastada yeterli D vitamin düzeyi olduğunu tespit ettim."Dr. Hakan Doğruel, kış aylarında vitamin D eksikliğinin yaza oranla çok düşük olduğunu gördüklerini belirterek, "Vitamin D'nin güneş kaynaklı olduğu ve güneşin etkisiyle vücudumuzda sentezlenen bir vitamin olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kısaca özetleyecek olursak, güneş zengini bir ülkede D vitamini fakiri olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.