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Görünüşü yüzünden kimse istemiyordu, hayatı bir anda değişti!

ABD'de yüzünde ve kafatasında deformasyonla doğan bir köpeğin hayatı, 6 yıl sonra tamamen değişti.

Görünüşü yüzünden kimse istemiyordu, hayatı bir anda değişti!

ABD'de yüzünde ve kafatasında deformasyonla doğan bir köpeğin hayatı, 6 yıl sonra tamamen değişti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:34
Görünüşü yüzünden kimse istemiyordu, hayatı bir anda değişti!

ABD’nin Teksas eyaletinde Beaux adlı köpek, 6 kardeşinin aksine yüzünde ve kafatasında oluşan bir deformasyonla dünyaya geldi. Farklı görüntüsü nedeniyle uzun süre kendisine yuva bulamayan köpek bir bakım evinde kaldı.

4 yaşına geldiğinde bir adam tarafından alınan Beaux, aradığı mutlu yuvayı yine bulamadı. Kedilerinin Beaux’le anlaşamadığını söyleyen adam, köpeği evinin arkasında başıboş bir şekilde bıraktı.

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Hayvanın durumunun fark edilmesi üzerine barınak yetkilileri tarafından el konuldu. O dönemde köpeğin fotoğrafını sosyal medyada gören Jamie Hulit, talihsiz hayvanı sahiplenmeye karar verdi.

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Köpeği evine getiren Hulit, kontrollerini yaptırmak için veterinere götürdüğünde şok yaşadı. Bakımsız kalan hayvanın organlarında hasar oluştuğunu öğrenen Hulit büyük bir yıkım yaşadı. Veterinerin yüzde 50 yaşama ihtimali verdiği Beaux, uzun süren tedavi sürecinin ardından yaşama tutundu.

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Jamie sayesinde hayatı değişen Beaux, şimdi genç kadın ve 13 yaşındaki diğer köpeğiyle birlikte yaşıyor.

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