GÖÇMENLERE 10,500 TAPU

Güney Kıbrıs’taki göçmenlere bugüne kadar 10 bin 500 tapu verildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 10 bin 500 tapunun ötesinde, 2 bin 728 tapunun hala askıda bulunduğunu kaydederken, 8 bin 500 konutun Kıbrıslı Türk arazisi üzerinde inşa edilmiş olduğunu ve yaklaşık 5 bin kişinin de Kıbrıslı Türk evlerinde ikamet etmekte olduğunu yazdı.

Gazete, bu evlerde oturanlardan 415’ine arsa verildiğini ve 2 bin arsanın daha, Kıbrıslı Türk evlerinde yaşayan hak sahiplerine verilmek üzere beklemede olduğunu kaydetti.

Haberde, Kıbrıslı Türk evlerinde oturan kişilere, geçici çözüm olarak 830 kira sözleşmesi verildiği de belirtildi.

Gazete ayrıca, göçmen evlerinin tamiratı için 2008 yılında 14 milyon Euro, 2009 yılında 19 milyon Euro, 2010 yılında da 17 milyon Euro borçlanıldığını yazdı.