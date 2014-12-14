Girnelilere Siyasilerden Destek Sözü

SİYASİLERDEN DESTEK SÖZÜ

Ülkenin turizm başkenti Girne'ye yapılmak istenen ve çevre örgütleri, sivil toplum örgütleri, Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne halkının tepki gösterdiği orman arazisine çöplük kurulmasının gündemden düşmemesi ve yılan hikayesine dönmesi huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

Büyük Girne yangını ardından kent sınırları iöerisbde ender kalan ormanlık alana kurulmak istenen çöplük bölge halkı, kurum ve kuruluşlardan tepki almaya devam ederken ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden turizmin önemli ziyaret noktalarından St. Hilarion kalesinin altında kurulması öngörülen çöplük projesi doğa ve çevre de olduğu gibi turizm için de tehdit oluşturuyor.

Girne Kent Kurultayında Gündeme Taşındı

Açılışına Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bölge milletvekilleri, çevre örgütleri, kurum ve kuruluşların katıldığı Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Girne Kent Kurultayında devlet yetkililerinin Girne kentinin doğal güzellikleri, kirlenmemiş çevresi ve kültürel mirasının korunması ile ilgili yaptıkları konuşmalar çöplük projesinin iptal edileceğine ve gündeme taşınmayacağına yönelik umutları çoğaltırken kurultaya katılan Girne halkı ve çevre gönüllüleri kurultay sonrasında imzalanacak Girne Kent Sözleşmesi içerisine "Girne'ye Çöplük Kurulmasına Karşıyız" maddesinin eklenmesi talebi Girne Belediyesi yetkilileri tarafından olumlu karşılandı.

Siyasilerden Destek Sözü

Girne Kent Kurultayına katılan siyasiler Girne'ye çöplük kurulmasına karşı çıkan çevre örgütleri, gönüllüleri, dernek, kurum ve kuruluşlara destek sözü verirken Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Orman Dairesinin de çöplük projesinin Girne'ye yapılmaması için alternatif arazi önerme çalışmalarında sona yaklaşması da Girne halkı tarafından olumlu karşılandı.

Dönem Dönem Gündeme Taşınması Huzursuzluk Yaratıyor

Girne'ye çöplük projesinin gerçekleştirilmesinin dönem dönem gündeme getirilmesi ve projenin iptal edilmemesi Girne halkın be ilgili kurumlar üzerinde huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. Bölge halkı ve kurum ile kuruluşlar destek sözü veren siyasilerinden çöplük projesinin rafa kaldırılmasını değil iptali için aktif destek olmalarını talep ederken bölge halkı kamuoyu tepkisinin azalması durumunda yetkililer tarafından projenin hayata geçirilecek endişesi taşımakta.