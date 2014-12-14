Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Girnelilere Siyasilerden Destek Sözü

Ülkenin turizm başkenti Girne'ye yapılmak istenen ve çevre örgütleri, sivil toplum örgütleri, Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne halkının tepki gösterdiği orman arazisine çöplük kurulmasının gündemden düşmemesi ve yılan hikayesine dönmesi huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

Girnelilere Siyasilerden Destek Sözü

Ülkenin turizm başkenti Girne'ye yapılmak istenen ve çevre örgütleri, sivil toplum örgütleri, Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne halkının tepki gösterdiği orman arazisine çöplük kurulmasının gündemden düşmemesi ve yılan hikayesine dönmesi huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

14 Aralık 2014 Pazar 17:14
Girnelilere Siyasilerden Destek Sözü
banner238
 SİYASİLERDEN DESTEK SÖZÜ



Ülkenin turizm başkenti Girne'ye yapılmak istenen ve çevre örgütleri, sivil toplum örgütleri, Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne halkının tepki gösterdiği orman arazisine çöplük kurulmasının gündemden düşmemesi ve yılan hikayesine dönmesi huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.



Büyük Girne yangını ardından kent sınırları iöerisbde ender kalan ormanlık alana kurulmak istenen çöplük bölge halkı, kurum ve kuruluşlardan tepki almaya devam ederken ülke ekonomisinin lokomotif sektörlerinden turizmin önemli ziyaret noktalarından St. Hilarion kalesinin altında kurulması öngörülen çöplük projesi doğa ve çevre de olduğu gibi turizm için de tehdit oluşturuyor.



Girne Kent Kurultayında Gündeme Taşındı



Açılışına Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bölge milletvekilleri, çevre örgütleri, kurum ve kuruluşların katıldığı Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Girne Kent Kurultayında devlet yetkililerinin Girne kentinin doğal güzellikleri, kirlenmemiş çevresi ve kültürel mirasının korunması ile ilgili yaptıkları konuşmalar çöplük projesinin iptal edileceğine ve gündeme taşınmayacağına yönelik umutları çoğaltırken kurultaya katılan Girne halkı ve çevre gönüllüleri kurultay sonrasında imzalanacak Girne Kent Sözleşmesi içerisine "Girne'ye Çöplük Kurulmasına Karşıyız" maddesinin eklenmesi talebi Girne Belediyesi yetkilileri tarafından olumlu karşılandı.



Siyasilerden Destek Sözü



Girne Kent Kurultayına katılan siyasiler Girne'ye çöplük kurulmasına karşı çıkan çevre örgütleri, gönüllüleri, dernek, kurum ve kuruluşlara destek sözü verirken Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Orman Dairesinin de çöplük projesinin Girne'ye yapılmaması için alternatif arazi önerme çalışmalarında sona yaklaşması da Girne halkı tarafından olumlu karşılandı.



Dönem Dönem Gündeme Taşınması Huzursuzluk Yaratıyor



Girne'ye çöplük projesinin gerçekleştirilmesinin dönem dönem gündeme getirilmesi ve projenin iptal edilmemesi Girne halkın be ilgili kurumlar üzerinde huzursuzluk yaratmaya devam ediyor. Bölge halkı ve kurum ile kuruluşlar destek sözü veren siyasilerinden çöplük projesinin rafa kaldırılmasını değil iptali için aktif destek olmalarını talep ederken bölge halkı kamuoyu tepkisinin azalması durumunda yetkililer tarafından projenin hayata geçirilecek endişesi taşımakta.
Son Güncelleme: 14.12.2014 17:17
Anahtar Kelimeler:
Girne Belediye Başkanı Nidai GüngördüNidai GüngördüCumhurbaşkanı Dr. Derviş EroğluAsım VehbiGirne Kent Kurultayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim