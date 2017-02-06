GİRNE'Lİ TANINMIŞ MÜTEAHHİT HAYATINI KAYBETTİ
Girne'li tanınmış müteahhit bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne'li tanınmış müteahhitlerden AKANSU KARDEŞLER Direktörlerinden Celal Akansu bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Bugün sabaha karşı saat 05:00 raddelerinde göğüs sıkışması nedeniyle hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Celal Akansu başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yurdu yasa boğdu.
Kalp krizinden hayata veda ettiği düşünülen ve henüz daha 53 yaşında hayata veda eden Celal Akansu'nun cenazesinin bugün öğleden sonra Alsancak'ta defnedilmesi bekleniyor.