Girne Çıkarma Plajı Önünde Trafik Kazası . 1 Ağır Yaralı

Girne –Güzelyurt anayolunda bugün öğle saatlerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Maureen Armstrong (K-66), yönetimindeki GZ 452 plakalı salon araç ile Lapta istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçip, karşı istikametten gelmekte olan Mahmut Koral (E-29) yönetimindeki MS 244 plakalı van araçla çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ve MS 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nurdal Ural (K-21) yaralandı. Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Armstrong ve Koral aynı hastanede tedavi görürken, Ural ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.