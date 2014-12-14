Girişimcilik Ve Aile İşletmeleri Söyleşisi Gaü'de Gerçekleşiyor

GİRİŞİMCİLİK VE AİLE İŞLETMELERİ SÖYLEŞİSİ GAÜ’DE GERÇEKLEŞİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Kulübü tarafından "Girişimcilik ve Aile İşletmeleri" söyleşisi gerçekleşiyor.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Senato Hall’de 16 Aralık 2014 Salı günü saat 14:00’da gerçekleşecek olan söyleşiye, Kıbrıs’ın en başarılı girişimcilerinden, KKTC İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Eziç İşletmeleri Direktörü Mehmet Eziç ve Kombos İşletmeleri Direktörü Serhan Kombos katılacak. "Girişimcilik ve Aile İşletmeleri" konulu söyleşide KKTC’nin 3 büyük girişimcisi, deneyimleri ve önerileri ile GAÜ İşletme Fakültesi öğrencilerine yol gösterecek.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 16 aralık 2014 Salı günü saat 14:00’da gerçekleşecek olan söyleşinin halka açık olarak düzenleneceği bildirildi.