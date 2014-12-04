Gerçek Oyuncak Bebekler Şaşırttı

Moda fotoğrafçısı Stacy Leigh’in kendine ait 12 tane oyuncak bebeği bulunuyor. Ünlü fotoğrafçı sahip olduğu bu bebeklerle oldukça ilginç bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Stacy Leigh hepsinin aslında birer gerçek kadın gibi göründüğünü ve gerekli şekillerde giydirildiği zaman oldukça çekici olduklarını ispat etmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiğini söylüyor.



Her biri 4 bin sterlinden fazla olan bu bebekleri büyük bir özenle giydiren ve birer insan haline sokmaya çalışan fotoğrafçı “Ortalama bir Amerikalı” dediği bu ilginç çalışmaya imza attı.



ABD’de eski şişme bebeklerin geçmişte kaldığı ve daha gerçekçi görünen bu bebeklerin kız arkadaş arayan bir çok kişi tarafından gittikçe fazla oranda satın alındığı belirtiliyor.



