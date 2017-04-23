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23 Nisan 2017 Pazar 09:02

'Genç İnsan Kanı Yaşlılığa Çözüm Olabilir'

'Genç İnsan Kanı Yaşlılığa Çözüm Olabilir'
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'Genç İnsan Kanı Yaşlılığa Çözüm Olabilir'
Yeni yapılan bir çalışmada; bebeklerin kordon kanı plazmasında bulunan bir proteinin, yaşlı farelerdeki beyin fonksiyonlarını geliştirdiği gözlendi.

Bilim insanları, yaşlılardaki hafıza kaybı gibi belirtilerin kordon kanında bulunan bu protein sayesinde iyileştirilebileceğini açıkladı.

Genç kanın hafıza kaybı, kas ve metabolizma işlevsizlikleri, kemik erimesi gibi yaşlılık etkilerini tersine çevirme özelliğinin araştırıldığı son çalışmanın sonuçları Nature"de yayımlandı. Çalışmayı kamuoyuna sunan bilim insanları, ilk defa insan kanında bulunan bir proteinin yaşlılığın olumsuz etkilerini azaltmada kullanılabileceğini aktardı.

Araştırmacılar, şimdiye kadar yaşlılığa karşı yapılan kan transfüzyonu ile gençleştirme çalışmalarının, sadece genç farelerden yaşlı farelere ve genç insanlardan yaşlı insan donörlerine yönelik denendiğini kaydetti.

HİPOKAMPUSDE FAZLA NÖRON AKTİVİTESİ GÖRÜLDÜ
Kaliforniya Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. Tony Wyss-Coray ve Doç. Dr. Joseph Castellano, yenidoğan bebeklerden topladıkları kordon kanı numünelerini yaşlı fareler üzerinde denedi. Bu plazmanın yaşlı farelere aşılanmasıyla, fareler labirentlerden çıkış yollarını daha kolay bulabildi, kafeslerindeki elektrik şoku verilen bölgelerden kaçınmayı başardı. Araştırmacılar, farelerdeki öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlayan hipokampus bölgesine baktıklarında, nöronların eskisinden daha çok bağlantı kurduklarını ve yayıldıklarını gözlemledi.

FARELERDEKİ BEYİN PERFORMANSINI ARTTIRAN TEK PROTEİN DİZİSİ TIMP2
Çalışmada, kordon kanı plazmasında bulunan 66 çeşit protein belirlenerek, farelerdeki etkileri gözlemlendi. Ekip sadece bir proteinin, TIMP2’nin, farelerdeki beyin performansını arttırdığını gördü. Normal yaşlanmada TIMP2’nin hafıza ve öğrenme üzerine bir etkisi bulunmadığını ifade eden araştırmacılar, farelerdeki bu beyin fonksiyonu gelişimiyle TIMP2 proteininin bağlantısının araştırıldığı söylendi.


 
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