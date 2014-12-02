Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Gazimağusa'da AIDS Paniği

Gazimağusa'da bir kızda Hiv pozitif çıkması bölgede dehşet yarattı.

Gazimağusa'da AIDS Paniği

Gazimağusa'da bir kızda Hiv pozitif çıkması bölgede dehşet yarattı.

02 Aralık 2014 Salı 09:38
Gazimağusa'da AIDS Paniği
banner238
GAZİMAĞUSA'DA AİDS PANİĞİ

 Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören 28 yaşındaki A.E isimli Nijeryalı kız öğrencide AİDS olarak isimlendirilen HİV virüsü tespit edildi. Novel Öğrenci Yurdu’nda kaldığı öğrenilen  A.E  mide bulantısı şikayeti ile önceki gün akşam saatlerinde özel bir hastahaneye başvurdu. Burada yapılan tahlillerde Nijeryalı öğrenci kızın HİV pozitif virüsü (AİDS) taşıdığının tespit edilmesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 28 yaşındaki A.E, Gazimağusa Devlet Hastahanesinden sağlık ekipleriyle birlikte Lefkoşa Enfeksiyon Kliniğine götürülerek karantinaya alındı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yapılacak ileri tetkikler sonucunda kesin olarak AİDS bulgusuna rastlanılması halinde Nijeryalı öğrenci kızın ülkeden ihraç edileceği belirtiliyor.
GAZİMAĞUSA'DAKİ ÇAPKINLAR GİZLİ KORKU İÇİNDE
Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören Nijeryalı kızla cinsel ilişkiye girmiş olma ihtimali bölgede korku yarattı . Gazetemize ulaşan güvenilir kaynaklara göre özellikle Nijeryalı öğrenci kızlarla birlikte olmuş olan erkeklerin ciddi bir panik içinde bulundukları ve gizli tahlil nasıl yaptırabilecekleri konusunda çalışmalar yapıldığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 02.12.2014 09:50
Anahtar Kelimeler:
Gazimağusada AidsNijeryalı Kızda AidsKıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim