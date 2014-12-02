Gazimağusa'da AIDS Paniği

GAZİMAĞUSA'DA AİDS PANİĞİ



Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören 28 yaşındaki A.E isimli Nijeryalı kız öğrencide AİDS olarak isimlendirilen HİV virüsü tespit edildi. Novel Öğrenci Yurdu’nda kaldığı öğrenilen A.E mide bulantısı şikayeti ile önceki gün akşam saatlerinde özel bir hastahaneye başvurdu. Burada yapılan tahlillerde Nijeryalı öğrenci kızın HİV pozitif virüsü (AİDS) taşıdığının tespit edilmesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 28 yaşındaki A.E, Gazimağusa Devlet Hastahanesinden sağlık ekipleriyle birlikte Lefkoşa Enfeksiyon Kliniğine götürülerek karantinaya alındı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yapılacak ileri tetkikler sonucunda kesin olarak AİDS bulgusuna rastlanılması halinde Nijeryalı öğrenci kızın ülkeden ihraç edileceği belirtiliyor.



GAZİMAĞUSA'DAKİ ÇAPKINLAR GİZLİ KORKU İÇİNDE

Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim gören Nijeryalı kızla cinsel ilişkiye girmiş olma ihtimali bölgede korku yarattı . Gazetemize ulaşan güvenilir kaynaklara göre özellikle Nijeryalı öğrenci kızlarla birlikte olmuş olan erkeklerin ciddi bir panik içinde bulundukları ve gizli tahlil nasıl yaptırabilecekleri konusunda çalışmalar yapıldığı öğrenildi.