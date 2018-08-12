banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94940
ALTIN
249.726
DOLAR
6.4202
STERLİN
7.8152
EURO
7.3162
Kasap akü çaldığı iddiası ile tutuklandı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
Umut taciri AİDS’li çıktı
UMUT TACİRİ AİDS'Lİ ÇIKTI
4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Feci olay! Evlendikleri günün sabahına çıkamadılar

Bugün Kıbrıs'a balayına geleceklerdi.

Feci olay! Evlendikleri günün sabahına çıkamadılar

Bugün Kıbrıs'a balayına geleceklerdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:09
Feci olay! Evlendikleri günün sabahına çıkamadılar

Aydın-İzmir otoyolunda Ferhat Y.'nin kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde park halindeki 09 NZ 130 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araç içerisinde sıkışan Ferhat Y, Serhat Y. ve Sinan Koç'u sıkıştıkları yerden çıkarırken Özlem Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.  Söke ilçesinde dün evlendikleri öğrenilen Ferhat-Özlem Y. çiftinin düğün davetiyelerinin yola döküldüğü görüldü.

aydin-001.jpeg

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

aydin-da-feci-olay.jpeg

Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar bozdurana bedava akaryakıt
Dolar bozdurana bedava akaryakıt
Evcil hayvan mutluluk ilacı
Evcil hayvan mutluluk ilacı
Yazının Devamı..
Yazının Devamı..
Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı
Oğlunu evin bacasına zincirle bağladı
Son evrede kanseri yendi
Son evrede kanseri yendi
6 Ağustos günlük burç yorumunuz
6 Ağustos günlük burç yorumunuz
Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor
Bu tavuklar kuzu fiyatına satılıyor
19 kiloyu aştı yürüyemez hale geldi
19 kiloyu aştı yürüyemez hale geldi
Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...
Estetik bağımlılığı bu hale getirdi! 24 yaşındaki kadın...
İğrençlikleri bir bir ortaya çıkıyor!
İğrençlikleri bir bir ortaya çıkıyor!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim