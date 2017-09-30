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30 Eylül 2017 Cumartesi 10:18

FBI Açıkladı ! İşte ''En Tehlikeli'' Burçlar

Hangi burç en kötü? FBI seri katillerin ve psikopat eğilimli suçluların doğum tarihlerini yayınladı. Hangi burcun hangi suçlara daha meyilli olduğuna dair istatistikler ortaya çıktı.

FBI Açıkladı ! İşte ''En Tehlikeli'' Burçlar
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FBI, seri katillerin ve psikopatların doğum tarihlerinden yola çıkarak en tehlikeli burçları açıkladı. İşte potansiyeli en düşükten en yükseğe burçlar;

12- İkizler

Bu, herkes için en tehlikesiz olan burçtur. Çoğunlukla İkizler, canı ciddiye almayan iyi kalpli ve iyi insanlardır. Tek kötü özelliği, fazla konuşmaya eğilimli olmaları olabilir, ancak bu durum can sıkıcıdır, kimseyi incitmek de değil, kimseyi öldürmemektedir.

11- Kova

Kova İkizler’e benzer; bu da oldukça zararsız oldukları anlamına geliyor. Aslında en akıllı kişiler olabilirler, ancak egoları da oldukça büyüktür. Küçük suçları işlediyse bile, suçlu olduklarını ispatlamak çok zordur, çünkü delilleri gizlemede iyidirler. Kova mantıklı bir zihniyete sahiptir ve birini öldürecek gibi görünmemektedir.

10- Aslan

Aslanların da bir egosu var. Kendilerini çok iyi düşünüyorlar ve başarılarını diğerleriyle paylaşmaktan çekinmiyorlar. Kontrol sahibi olmaları, saygı duyulmak ve sözünün dinlenmesinden hoşlanıyorlar. Oldukça baskın kişilikleri olsa da, kimseyi öldürmezler.

9- Terazi

Teraziler genellikle çok sakin ve sabırlı insanlardır. Bu onları büyük dinleyiciler yapar ve tavsiye istemek için iyi olur. Onlar çok sadık ve aileleri, arkadaşları için kol kanat gererler. Sakin olsalar da, birisi onlara veya yakınlarına kötü muamele ederken öfkelerini kaybedebilirler. Ve bu sonlanamayabilir. Olması muhtemel olmasa da, Terazi öfkeli olduğunda öldürebilir.

8- Başak

Başak oldukça sinsidir. Bir suçlu kişinin bazı özelliklerine sahipler, ancak şiddet ve cinayeti tercih etmezler. Sık sık daha küçük suçlar işlemektedirler.

7- Balık

Balıklar çok sevecen ama aynı zamanda kontrol sahibi olmaya ihtiyaç duyuyorlar. Biraz istikrarsız ve güvensiz hale gelebilir, bu da onları tehlikeli hale getirir. Balıklar güven sorunlarına sahiptir. Birçok ünlü seri katiller doğdu. Örneğin, John Gacy, Richard Ramirez, Aileen Wuornos ve daha fazlası.

6- Oğlak

İstatistiksel olarak Oğlak burçları büyük kitle katliamlarının arkasındadır. Onları provoke etmek ya da kızdırmak iyi bir fikir değildir, çünkü son derece tehlikelidir.

5- Koç

Koç, öfkelerini oldukça hızlı bir şekilde kaybedebilir. Ancak öfkeleri de uzun sürmez. Çılgınca ve agresif olabilmelerine rağmen, genellikle öldürme türü değildirler. Yine de, test etmemelisin ve bir tanesine deli olmalısın.

4- Boğa

Boğalar katil değildirler. Fakat dolandırıcı olabilirler, çünkü lüksü ve parayı seviyorlar. Bu onları kötü ve tehlikeli yollara götürebilir. Elbette onları kızdırdığınızda, kendilerini nasıl koruyacaklarını bilirler ve cehennem kadar agresif olabilirler.

3- Yay

Yay, en çılgın burçlardandır. Büyük manipülatör ve kontrolör olan insanlardır. En büyük liderler ve kitle suçları görevlilerinin bazıları Yay işaretinde doğdu. Örneğin, Ted Bundy, Pablo Escobar, Joseph Stalin ve daha fazlası.

2- Akrep

İstatistikler, çoğu seri katilin bu işaretten doğduğunu göstermiştir. Dolayısıyla akrepler etrafında dikkatli olun çünkü çok öngörülemeyen olabilirler.

1- Yengeç

Yengeçler, herkes için en tehlikeli burçtur. Kontrol sahibi olmak için çok manipüle edilebilirler. Pasif-agresif davranışı kullanırlar, bu da onları anlamayı daha da zorlaştırır. Yengeçler çok kıskanç olabilir, bu da tarihin gösterdiği gibi cinayetler ve diğer suçlara neden olabilir.  
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