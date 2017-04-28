Faydaları Saymakla Bitmiyor

Mucize besin!



İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi’nden bilim adamları yaptığı araştırma ile keçi yoğurdunun her yıl ayrı bir faydasını ortaya çıkarıyor. Şimdide, güzelliğin sırrının keçi yoğurdunda olduğunu açıkladılar.Daha önce keçi yoğurdunun birçok hastalıklara faydaları olduğunu keşfeden bilim adamları günde 125 gr. Doğal keçi yoğurt tüketiminin; Cildi pürüzsüz hale getirirdiğini, saçlara parlaklık kazandırdığını, yaşlanmayı geciktirdiğini açıkladılar.Talenkecci Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özgülcü; kilo vermek isteyenlere bol bol keçi yoğurdu tüketmesini önderdi.Keçi yoğurdunun zayıflattığını ifade eden Talenkecci yönetim kurulu başkanı Yavuz Özgülcü; Avrupa'lı bilim adamlarının, keçi yoğurdun içinde yağları hızla yakan mucizevi bir enzim keşfettiklerini öne sürdü."Coenzym J" adı verilen bu enzim sayesinde keçi yoğurdun yakın gelecekte, milyonlarca insanın zayıflama umudu haline gelebileceği belirtiliyor. Keçi yoğurdun içindeki‘‘Coenzym J’’yi keşfeden Prof. Erik Pointer, bu mucize enzim sayesinde keçi yoğurdu, zayıflamak isteyenlerin ideal besini haline geliyor.Ayrıca ‘‘Coenzym J’’nin beyinde oluşan açlık hissini bastırdığını, bu etki sayesinde insanların sürekli kilo alıp vermesinin de önlenebileceğini belirtiyor.Keçi yoğurdu öğünlerde, diğer yemeklerin yanında ya da öğün aralarında tüketilmesi tavsiye ediliyor.Kanserin önlenmesine yardımcı olur.Kemik erimesini önler.Çocuklara güç ve enerji verir.Et ve balık tüketmeyenlerin fosfat eksiğini giderir.Yüksek B1, B2 vitaminleri sayesinde vücudu rahatlatır. Stres ve gerginliği alır.Diyet ve sağlıklı kilo vermenin vazgeçilmez besinidir.Mide rahatsızlıklarını giderir.Beyine enerji verir.Diş çürümelerini önler.Kronik bronşiti önler.Mikrobik enfeksiyonlara karşı etkilidir.Düzenli tüketildiğinde egzama, astım ve cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur.