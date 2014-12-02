Facebook Çalışanlarının Üçretleri Dudak Uçuklatıyor

Hepimizin günlük hayatının önemli bir zaman dilimini meşgul eden Facebook'ta, birçok farklı departmanlarda çalışan kişiler bulunuyor. Acaba Facebook'ta çalışanların yıllık kazançları ne kadar? diye bir merakınız varsa, o merakınızı gidermek için böyle bir

makale galeri hazırladık. Finans Uzmanı Facebook, büyük gelirler elde eden bir şirket. Haliyle bu gelirleri yönetmek kolay olmuyor.



Facebook'ta bir finans uzmanı yıllık 62.617 dolar kazanıyor.



Yazılım Stajyeri Stajyerlere oldukça önem veren Facebook, bir yazılım stajyerine yıllık 77.544 dolar ödeme yapıyor.



Operasyon Mühendisi Operasyon mühendisleri, Facebook'taki veritabanı, site güvenliği gibi konularda çalışıyor. Bu görev karşılığında ise yıllık 99 bin dolar maaş alıyorlar.



Proje Müdürü Facebook'taki birçok farklı konuyu aynı projede takip edip projelerin teslim tarihini belirleyen proje müdürleri, yıllık 104 bin dolar kazanç elde ediyorlar.



Tecrübesiz Yazılım Mühendisi Eğer üniversiteden yeni mezun olduysanız, Facebook size cazip bir teklif sunabilir. Yeni mezun olmuş yazılım mühendislerinin yıllık geliri 106 bin dolar.



İş Geliştirme Müdürü Her zaman yeni fikirler üretecek personele ihtiyacı olan Facebook, iş geliştirme müdürlerine yıllık 115 bin dolar ödeme yapıyor.



Ürün Tasarımcısı Tasarım fikirleri bizlere Mark Zuckerberg tarafından yapılıyormuş gibi görünse de burada çalışan ciddi bir personel var.



Ürün tasarımcıları yıllık 125 bin dolar kazanca sahip.



Yönetici Mühendis Facebook'ta çalışan tüm mühendislerin başında bulunan bu kişi sadece yazılım ve kodlama değil, aynı zamanda yöneticilik özellikleri bulunan kişiler oluyorlar. Yıllık kazançları ise 160 bin dolar.



