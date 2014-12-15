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Evlilik Teklif Ederken Faciaya Neden Oluyordu!

Sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen Hollandalı bir adamın jesti, neredeyse faciaya neden oluyordu

Evlilik Teklif Ederken Faciaya Neden Oluyordu!

Sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen Hollandalı bir adamın jesti, neredeyse faciaya neden oluyordu

15 Aralık 2014 Pazartesi 16:24
Evlilik Teklif Ederken Faciaya Neden Oluyordu!
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Evlilik Teklif Ederken Faciaya Neden Oluyordu!
Sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen Hollandalı bir adamın jesti, neredeyse faciaya neden oluyordu


Hollanda'nın Ijsselstein kentinde genç bir âşık sevgilisinin dairesinin penceresine inerek Shakespeare’in oyunlarındaki gibi bir serenat yapıp evlilik teklifinde bulunmak için bir inşaat firmasından vinç kiraladı.


Romantik dakikalar başladıktan kısa süre sonra dengesini sağlayamayıp kontrolden çıkan vinç genç kızın komşusuna ait dairenin çatısına devrildi. Vincin yıktığı çatı kurtarılmaya çalışılırken bina daha da kötü yıkıldı ve belediye başkanının emriyle 6 apartman tahliye edildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından evlilik teklifini yapan gencin, kazaya rağmen ‘Evet’ cevabı aldığı ve sevgilisiyle Paris’e uçtuğu öğrenildi. 

Son Güncelleme: 15.12.2014 16:26
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Evlilik Teklif Ederken Faciaya Neden Oluyordu!
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