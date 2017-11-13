Evlilik Obeziteyi Artırıyor!

Türkiye Aile Hekimliği Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (ARGEV), obeziteyle ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını Antalya’da düzenlenen Aile Hekimleri kongresi’nde açıkladı.Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; 17 bin 812 kişi üzerinden yapılan araştırmaya göre toplumun yüzde 44’ü obez. Kadınlarda obezite görülme riski erkeklere oranla 1.9 kat, evlilerde ise bekarlara oranla 1.5 kat fazla. Diğer bir ifadeyle 3 evliden 2’si obezite sorunu yaşıyor. evlendikten sonra kilo almada düzenli hayata geçişin etkili olduğunu belirten Dr. Tolunay Demirdamar, “erkekler evlendikten sonra genellikle hareketsizlik ve dengesiz beslenmeden kadınlar ise hamilelik sürecinde aldığı kiloları verememesinden dolayı kilo alıyor. Maalesef kültürümüzde tabaklara yemeği çok koyma ve tabakta kalanı mutlaka bitirme alışkanlığı var” dedi.Araştırmaya göre sigara içenlerde obetize görülme sıklığı 1.2 kat daha fazla. Sonucun “kilo alırım diye sigarayı bırakmak istemiyorum” tezini çürüttüğü belirtildi.Obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten ARGEV Başkanı Dr. Murat Girginer şunları söyledi: “Obezite birçok hastalığın da sebebi. Çocuklarda da obezite oranı gittikçe artıyor. Tedavi yöntemi çok basit; düzenli beslenmek ve hareket etmek. Hareketsiz yaşama o kadar alıştık ki marketin kapısına kadar arabayla gidiyoruz. Otoparkta yürümemek için girişe en yakın yere park ediyoruz. bu alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor.”