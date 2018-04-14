Evliliği Bitiren Nedenler

1- YALAN: Güven duygusu, insanın en temel duygularındandır. Sağlıklı bir evlilikte eşlerin birbirine karşı güven duyması ve dürüst olması oldukça önemlidir. Eşlerden birinin yaptığı hatadan dolayı dürüst olup bunu en başında ifade etmesi o an için problem oluştursa da karşılıklı iletişim ile çözülebilir ancak hataların yalanlarla devam etmesi, söylenen yalanın ortaya çıkmasıyla birlikte ilişkide güven problemini ortaya çıkaracağından dolayı telafisi mümkün olmayan bir sürece çiftleri sokabilir ve evlililiği çatırdamasına sebep olabilir.

2- ALDATMA: Evlilik birlikteliği içerisinde eşlerden birinin gizli bir ilişkisinin ortaya çıkması yani sadakatsizliği evliliği bitiren en önemli sebeplerdendir. Bu süreç eşler arasında ciddi bir krize yol açar ve kriz iyi yönetilmezse güvensizlik ve kuşku çift ilişkisinin içine girip sonsuza kadar orada kalabilir ve boşanmaya zemin hazırlayabilir.

3- CİNSEL PROBLEMLER: Evlilikte cinsellik herşey değildir ama çok şeydir. Eşlerden birinin cinsellik konusunda isteksiz oluşu veya yaşanılan cinsel problemler sonucu tedaviye yanaşmaması evliliği temelinden etkiler ve ilişkiyi boşanma sürecine sürükleyebilir.

4- AŞIRI KISKANÇLIK: İlişkilerde dozajında olan kıskançlık ilişkiyi canlı tutar ve çiftleri birbirine yakınlaştırır. Aşırı derecede kıskançlığın en önemli sebebi eşler arasındaki iletişim problemleridir. Kıskanan eşin ''beni gör, seni kaybetmek istemiyorum'' çağrısına kıskanılan eş olumlu cevap veremezse suçlamalara ve sürekli kavgaya dönüşür. Kıskanılan eşin de ''bana güvenmiyor'' algısına sebep olarak gizliden gizliye evliliği yıpratır ve boşanmaya sebep olabilir.

5-ŞİDDET VE AŞAĞILAMA: Eşlerin herhangi bir durumda sürekli birbilerini küçük gören söz ve davranışta bulunması, ayrıca evlilik sürecinde oluşan problemlerin iletişim ile çözülememesi ile birlikte oluşan öfke patlamaları ve şiddet evlilik sürecini derinden etkiler ve boşanmayı tetikler.

6- EKONOMİK NEDENLER: Eşlerden birinin işsiz kalması, maddi beklentilerin altında kalan evlilik yaşamı, işsiz kalan eşin iş aramadaki isteksizliği ve sorumsuzluğu çiftler arasındaki gerginliği tetikleyerek boşanmaya sebep olabilir.

7- İLGİSİZLİK: Evlilik yaşamında eşlerden birinin sürekli başka hobilerle uğraşması, iş yaşamına daha fazla vakit ayırıp evine özen göstermemesi, arkadaşlarıyla eşinden daha fazla vakit geçirmeye çalışması; güvensizlik, kaygı ve buna bağlı olarak kurgusal düşüncelere sebep olarak evlilik kurumunu temelinden sarsabilir.

8- PSİKOLOJİK PROBLEMLER: Çiftlerden birisinde varolan veya sonradan ortaya çıkan psikolojik rahatsızlar, tedavi olmaya yanaşmaması diğer eşin ondan uzaklaşmasına neden olarak boşanmaya yol açabilir.