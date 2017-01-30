 Evliliği Bitiren Dört Davranış!

Aşağılama belki de bir ilişki için en zarar verici unsurdur! Çünkü; aşağılama sadece ilişkinin kötü olduğunu hissettirmekle kalmaz, ilişkideki kişilerin birey olarak da kendini yetersiz hissetmesine sebep olur. Aşağılama tüm sosyal ilişkilerin temelini oluşturan saygı kavramının yıkımına sebep olur.









Eleştiri nasıl bir tutumla yapıldığına göre karşımızdakini daha pozitif bir noktaya ilerletebilir ya da tamamen yıkıcı bir etki yaratabilir. Partneri tarafından sürekli yargılanan ve eleştirilen bireyler ilişkilerinden hızla uzaklaşırlar. İlişkiden kaçma tutumu hiç şaşırılacak bir şey değildir hangimiz takdir görmediğimiz bir ortamda barınmayı isteriz ki?







3) Savunma





lişkiyi bir diğer yıpratan eylem ise partnere karşı sürekli savunma halinde olmaktır. Karşı taraf bir problemi dile getirmeye çalışırken anlamak için değil cevap vermek için dinleme halidir. Ne kadar çok yaptığımız bir şey değil mi? “Anlamak için değil, cevap vermek için dinlemek…” böyle bir dinlemenin sonucu ise belki de uzlaşmaya çalışan partneri “ama sende…” diye başlayan cümlelerle uzlaşma davranışından uzaklaştırmaktır.





4) Duvar Örme





2) Eleştiri

Duvar örme kesinlikle bu unsurlardan en sinsi olanıdır. İlişkide duvar ören partner kavga halinden çok uzak ve sakin gözükür bu da insanı yanıltır. Ancak gerçek şudur; duvar ören birey partneri endişelerini dile getirdiği zaman başka şeylerle ilgilenmeye, görmezden gelmeye ve cevap vermemeye başlar. Örneğin; aniden telefonunu elini alıp oynamaya veya gazeteyi okumaya başlayabilir. Bu aslında karşı tarafa “dinlemeye değecek bir şey anlatmıyorsun” mesajını vermekle birlikte karşı tarafı oldukça değersiz hissettirecektir. İşte o değersizlik hissi partneri ilişkiden hızla uzaklaştırabilir.

Sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorsak ve evliliğimizi yürütmek istiyorsak bu dört davranıştan kaçınmalı, iyi bir dinleyici olmalıyız. Partnerimiz ile aramızda saygılı ve samimi bir uzlaşma ortamı yaratmalıyız. Lütfen unutmayın problemin olmadığı bir evlilik mümkün değildir! Önemli olan birlikte problem çözme becerisini geliştirebilmektir…