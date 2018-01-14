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Everton taraftarından Cenk Tosun’a mesaj: ‘Lütfen geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun’

Everton'ın deplasmanda Tottenham Hotspur'a 4-0 yenildiği maçla İngiltere macerasına buruk başlayan Cenk Tosun'a bir Everton taraftarı Twitter'dan ilginç bir mesaj gönderdi.

Everton taraftarından Cenk Tosun’a mesaj: ‘Lütfen geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun’

Everton'ın deplasmanda Tottenham Hotspur'a 4-0 yenildiği maçla İngiltere macerasına buruk başlayan Cenk Tosun'a bir Everton taraftarı Twitter'dan ilginç bir mesaj gönderdi.

14 Ocak 2018 Pazar 16:21
Everton taraftarından Cenk Tosun’a mesaj: ‘Lütfen geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun’
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Everton'ın deplasmanda Tottenham Hotspur'a 4-0 yenildiği maçla İngiltere macerasına buruk başlayan Cenk Tosun'a bir Everton taraftarı Twitter'dan ilginç bir mesaj gönderdi.

Beşiktaş’tan Everton’a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk Premier League maçına çıktı. Milli golcü ilk 11’de başlayıp 62 dakika forma giyerken performansıyla alkış aldı ancak takımı Tottenham Hotspur’a deplasmanda 4-0’lık skorla pek bir varlık gösteremeden mağlup oldu.

Müsabakanın ardından bir Everton taraftarının yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan ve paylaşılan mesajda James isimli taraftar, Cenk’e, “Lütfen Beşiktaş’a geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun” şeklinde seslendi ve takımının kötü gidişatından dem vurdu.

Son Güncelleme: 14.01.2018 17:30
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