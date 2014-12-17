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Estetiği Patlatan Dizi!

Son zamanlarda oldukça popüler bir dizi olan Medcezir dizisinin oyuncuları, kıyafetleri, saç modelleri, ayakkabıları ve estetikleri 7'den 70'e herkesin takip ettiği gündem haline geldi

Estetiği Patlatan Dizi!

Son zamanlarda oldukça popüler bir dizi olan Medcezir dizisinin oyuncuları, kıyafetleri, saç modelleri, ayakkabıları ve estetikleri 7'den 70'e herkesin takip ettiği gündem haline geldi

17 Aralık 2014 Çarşamba 11:20
Estetiği Patlatan Dizi!
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Estetiklerle ile ilgili sorularımıza cevap almak için Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Eser Aydoğdu ile görüştük. MedCezir dizisindekilere benzemek için en çok hangi estetik talebi ile başvurduklarını sorduk.

Dr.Eser Aydoğdu; evet Medcezir dizisi oldukça yakın takip edilen bir dizi olduğu için oradaki ünlülere benzemek için talepler alıyoruz. Her zaman biz estetik cerrahların dediği gibi estetikte birine benzemek isteğiyle gelmek hiç doğru bir yaklaşım değildir. Bunu biz gelen kişilerle karşılıklı olarak konuşarak anlatıyoruz. Ama yine de gençler kendilerine bir idol çiziyorlar. Onun giyimi, yüzü, vücudu, saçları tercih sebebi olabiliyor. Belli dizilerdeki belli karakterler her zaman idol olmuştur. Fakat bizim de dikkatimizi çeken Medcezir dizisindeki birçok karakter idol haline gelmiş. Örneğin Serenay Sarıkaya; burun, dudak ve göğüs estetiği talebi ile bize başvuran kişilerde örnek verilmesi açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Tabi oyuncunun illa bu estetikleri yaptırmış olması gerekmiyor, sadece örnek olarak gösteriliyor. Dizideki diğer oyuncularda Çağatay Ulusoy saçları, burnu ve fit vücudu için tercih edilen bir diğer idolken, son dönemlerde yıldızı parlayan Ali Aksöz de yakışıklılığı nedeni ile oldukça ön plana çıktı. Bilindiği üzere artık erkekler de estetik konusunda kadınlarla yarışır hale geldi. Özellikle yağ aldırma, burun estetiği, saç ekimi, botoks ve dolgu konusunda erkekler de sıklıkla estetiği tercih etmektedirler. Yine dizide oynayan Hazal Ergüçlü kaş ve dudak estetiğinde oldukça tercih edilen oyunculardan. Kaş şeklinin son dönemde popüler olan kalın kaş Modasına uygun olması tercih sebeplerindendir. Ve dizide bence altın çağını yaşayan Şebnem Dönmez ise hem fit vücudu hem yüzü nedeniyle oldukça Gündemde kalmaktadır.

Sonuç olarak ünlülere benzemek, gündemdeki ünlülere benzemeyi istemek yıllardır olan bir konu, her sene bu konudaki popülarite ve moda değişmektedir. Ama doğrusu kişinin kendi bedenine, kendi yüzüne en uygun olanı tercih etmesi ve yaptırmasıdır.
 
Kaynak:Milliyet
Son Güncelleme: 17.12.2014 11:21
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