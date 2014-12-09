Esmer Kadınlar Daha mı Geç Yaşlanıyor

Esmer kadınların sarışın kadınlara nazaran daha geç yaşlandığını duymuş muydunuz?

Ten renginin yaşlanmada nasıl bir etkisi olabilir?

Uzmanlar esmer kadınların tenleri ile sarışın kadınların tenleri arasında farklılıklar olduğunu belirtiyor.



Uzmanlara göre cildin yaşlanmasına neden olan iki faktör vardır: kronolojik yaşlanma ve foto yaşlanma. Birincisi zamanla, geçen yılların izini bırakmasıyla ilgili ve bunu önlemenin yolu yok. İkincisi ise güneş ışınlarının etkisiyle ilgili ve ten rengine göre farklılık gösterir. Ten rengimizi belirleyen ise derimizde üretilen pigmentler.

Ten rengi ne kadar koyuysa, deriye rengini veren melanin pigmentlerini üreten malanozom hücrelerinin bulunduğu bölgeler de o kadar geniştir.

Açık renk deri çok az melanin üretir. Asya kökenlilerin derisinde sarımsı bir melanin, Afrika kökenlilerde ise en koyu ve kalın tabaka melanin üretilir.

Koyu renk derideki melanin çok yoğundur ve ışığı daha çok emip dağıttığı için mor ötesi güneş ışınlarına karşı daha koruyucu bir etkisi vardır.

Bu konuda yakın zamanda yapılmış fazla araştırma olmasa da 1979’da ABD’de yapılan bir araştırmada şu sonuca varılmış: Güneşin mor ötesi A ışınları, Kafkas kökenli insanların derisine ortalama yüzde 55 oranında nüfuz ederken, Afrika kökenlilerde bu oran sadece yüzde 18’dir. Koyu tenlilerde foto yaşlanmanın gecikmesinin nedeni de bu.

Son Güncelleme: 09.12.2014 10:50