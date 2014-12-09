Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Esmer Kadınlar Daha mı Geç Yaşlanıyor

Koyu renk ciltlerdeki kırışıklıkların daha geç ortaya çıktığı ne kadar doğru?

Esmer Kadınlar Daha mı Geç Yaşlanıyor

Koyu renk ciltlerdeki kırışıklıkların daha geç ortaya çıktığı ne kadar doğru?

09 Aralık 2014 Salı 10:39
Esmer Kadınlar Daha mı Geç Yaşlanıyor
banner238
Esmer kadınların sarışın kadınlara nazaran daha geç yaşlandığını duymuş muydunuz?
Ten renginin yaşlanmada nasıl bir etkisi olabilir?
Uzmanlar esmer kadınların tenleri ile sarışın kadınların tenleri arasında farklılıklar olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre cildin yaşlanmasına neden olan iki faktör vardır: kronolojik yaşlanma ve foto yaşlanma. Birincisi zamanla, geçen yılların izini bırakmasıyla ilgili ve bunu önlemenin yolu yok. İkincisi ise güneş ışınlarının etkisiyle ilgili ve ten rengine göre farklılık gösterir. Ten rengimizi belirleyen ise derimizde üretilen pigmentler.
Ten rengi ne kadar koyuysa, deriye rengini veren melanin pigmentlerini üreten malanozom hücrelerinin bulunduğu bölgeler de o kadar geniştir.
Açık renk deri çok az melanin üretir. Asya kökenlilerin derisinde sarımsı bir melanin, Afrika kökenlilerde ise en koyu ve kalın tabaka melanin üretilir.
Koyu renk derideki melanin çok yoğundur ve ışığı daha çok emip dağıttığı için mor ötesi güneş ışınlarına karşı daha koruyucu bir etkisi vardır.
Bu konuda yakın zamanda yapılmış fazla araştırma olmasa da 1979’da ABD’de yapılan bir araştırmada şu sonuca varılmış: Güneşin mor ötesi A ışınları, Kafkas kökenli insanların derisine ortalama yüzde 55 oranında nüfuz ederken, Afrika kökenlilerde bu oran sadece yüzde 18’dir. Koyu tenlilerde foto yaşlanmanın gecikmesinin nedeni de bu. 
Son Güncelleme: 09.12.2014 10:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim