Eski Sevgilinizden Mesaj Aldığınızda Yapmamanız Gereken 5 Şey

Anında yanıt vermeyin



Eski sevgilinizden gelen mesaja gelir gelmez yanıt vermeyin; çünkü bu ona, onu hala önceliklerinizin arasında tuttuğunuzu gösterecektir. Hem sonuçta bir şeyler yazmadan evvel kendi hislerinize doğru odaklanmak için zamana ihtiyacınız var.

Hemen bir muhabbet içerisine girmeyin



Eski sevgiliniz size neden mesaj gönderiyor? Başta bunu araştırın. Yeni bir ilişkiden mi çıktı? Hayatında kötü hissettiği şeyler olduğu için onu anlayabilecek biriyle mi konuşmak istiyor? Yoksa sadece çok mu sıkılmış?



Size mesaj göndermesinin altında yatan sebebi öğrenmek için sorular sorun. Unutmayın gece yarısı gönderilen mesajların çoğunda amaç, sizin nasıl olduğunuzu öğrenmek değildir.

Neden ayrılmıştınız ki?



Eski sevgilinizle artık bir arada bulunmamanızın sebepleri var. Fakat onunla konuşmaya başladığınızda bu sebepler ortadan kolayca kaybolup keyif alacağınız bir sohbetin içerisine sürüklenebilirsiniz.



Fakat konuşmanızın keyifli geçmesi demek onun size hoş gelmeyen fikirlerinin değiştiği anlamına gelmiyor. Sizi sadece bazı konularda değiştiğine inandırmak için yüzeysel bir çaba sarf edebilir.

Ama unutmayın, geçmişte kötü şeyler oldu ve ilişkiniz bir kez sona erdi ve şimdiden sonra da tekrar sona erebilir.

Vazgeçmeyin



Sonlanmış ilişkilerden sonra hep bir bitmemiş mevzu kalır. Her iki tarafında haklı olduklarını düşündükleri zıtlıkların bir mesaj sonrası düzelmesi pek kolay değil.



İlişki bittiğinde hala söylemek ve karşı taraftan duymak istediğiniz sözler olabilir. Fakat eski sevgilinizin size mesaj göndermesi, o sözlerin söyleneceği anlamına gelmeyebilir.

Sizi etkilemesine izin vermeyin



Size mesaj göndermesi durumunu kafanızda fazla kurcalamayın. Belki de size sadece “merhaba” demiştir.



Biliyoruz ki eski sevgiliniz olmadan da hayatınıza kaldığı yerden devam ediyorsunuz. Bu durumda kendinize haksızlık edip onunla tekrar bir yere varmayacak konulara girmekten kendiniz alıkoyun!