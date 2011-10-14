Eski Rum bakan doğaya aykırı ilişkiden tutuklandı

Rum yönetimi eski maliye bakanı Sarris, dün gece 11.00 sularında Lefkoşa'da bir evde iki Türkle eşcinsel ilişki sırasında gözaltına alındı.

Rumlar'ın çözüm müzakerelerinde ekonomi komitesinin başkanlığını yürüten ve ülkenin Avrupa Birliği üyeliğine geçişinde önemli görevler üstlenen eski bakan, mahkemeye çıkarıldıktan sonra hakkında üç gün tutukluluk kararı alındı.

DOĞAYA AYKIRI İLİŞKİ SUÇLAMASI Mahkeme yargıcı, diğer iki zanlı hakkında da üç günlük tutukluluk emri verdi. Rum yetkili, KKTC yasalarına göre,

"Doğaya aykırı ilişkide bulunmak" suçundan tutuklandı.

Lefkoşa'da tutuklu bulunan Mihalis Sarris önümüzdeki pazartesi günü yeniden mahkemeye çıkarılacak.