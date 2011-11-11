Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Eski RMMO yetkilisi sübyancı çıktı

Eski bir RMMO yetkilisinin 4 kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunmak, onları çeşitli cinsel...

Eski RMMO yetkilisi sübyancı çıktı

Eski bir RMMO yetkilisinin 4 kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunmak, onları çeşitli cinsel...

11 Kasım 2011 Cuma 14:16
Eski RMMO yetkilisi sübyancı çıktı
banner238

Eski bir RMMO yetkilisinin 4 kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunmak, onları çeşitli cinsel hareketlere zorlamak, bu fillerini fotoğraf ve video ile kayda almaktan suçlu bulunduğu bildirildi.

4 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDAN 10 YIL HAPİS

Eski bir RMMO yetkilisinin 4 kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunmak, onları çeşitli cinsel hareketlere zorlamak, bu fillerini fotoğraf ve video ile kayda almaktan suçlu bulunduğu bildirildi. Alithia, “Şok, Tiksinti ve Dehşet Verici” başlığıyla yansıttığı haberinde, adını vermediği 40 yaşındaki eski RMMO yetkilisinin, 13-14 yaşlarındaki kurbanları arasında aralarında sevgilisinin 10 yaşındaki kızının da bulunduğunu yazdı.

Gazete, taciz davası önceki gün karara bağlanan RMMO yetkilisinin suçunu itiraf ettiğini, bilgisayarında da çok sayıda çocuk pornosu fotoğraf ve videosu bulunduğunu yazdı.

Habere göre davayı gören hâkim, bugüne kadar sicili temiz olan RMMO yetkilisi hakkında 10 yıl hapis cezasına hükmetti ve kararını açıklarken işlenen suçu “şok, tiksinti ve dehşet uyandıran fiil” olarak niteledi. Politis haberi “Onlu Yaşlarındaki Kız Çocuğuyla Müteaddit Defalar Cinsel İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti... Tiksindirici ve İğrenç” başlığıyla okurlarına aktardı.

Son Güncelleme: 11.11.2011 14:16
Anahtar Kelimeler:
çocukTacizRMMOGüney KıbrısSübyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
İnternetin en üzgün kedisi Luhu
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
OĞLUNUN AMELİYATINA GEÇ GELDİ DİYE CERRAHA SİTEM ETTİ
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK
ERKEKLERİN BİR KADINDA ETKİLEYİCİ BULDUĞU 12 ÖZELLİK

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim