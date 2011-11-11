Eski RMMO yetkilisi sübyancı çıktı

Eski bir RMMO yetkilisinin 4 kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunmak, onları çeşitli cinsel hareketlere zorlamak, bu fillerini fotoğraf ve video ile kayda almaktan suçlu bulunduğu bildirildi.

4 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDAN 10 YIL HAPİS

Eski bir RMMO yetkilisinin 4 kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunmak, onları çeşitli cinsel hareketlere zorlamak, bu fillerini fotoğraf ve video ile kayda almaktan suçlu bulunduğu bildirildi. Alithia, “Şok, Tiksinti ve Dehşet Verici” başlığıyla yansıttığı haberinde, adını vermediği 40 yaşındaki eski RMMO yetkilisinin, 13-14 yaşlarındaki kurbanları arasında aralarında sevgilisinin 10 yaşındaki kızının da bulunduğunu yazdı.

Gazete, taciz davası önceki gün karara bağlanan RMMO yetkilisinin suçunu itiraf ettiğini, bilgisayarında da çok sayıda çocuk pornosu fotoğraf ve videosu bulunduğunu yazdı.

Habere göre davayı gören hâkim, bugüne kadar sicili temiz olan RMMO yetkilisi hakkında 10 yıl hapis cezasına hükmetti ve kararını açıklarken işlenen suçu “şok, tiksinti ve dehşet uyandıran fiil” olarak niteledi. Politis haberi “Onlu Yaşlarındaki Kız Çocuğuyla Müteaddit Defalar Cinsel İlişkiye Girdiğini İtiraf Etti... Tiksindirici ve İğrenç” başlığıyla okurlarına aktardı.