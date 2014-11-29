Eski NASA Çalışanı: Mars Yüzeyinde İnsan Gördüm

ABD'de bir radyo kanalını arayan ve adının "Jackie" olduğunu söyleyen kadın, 35 yıl önce NASA merkezinde çalışırken "Mars yüzeyinde insan gördüğünü" söyledi.



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ABD'nin MARS çalışmalarına ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. ABD'de ulusal yayın yapan radyo kanalı "Coast to Coast FM"i arayan ve adının "Jackie" olduğunu söyleyen bir kadın, 35 yıl önce NASA merkezinde çalışırken "Mars yüzeyinde insan gördüğünü" söyledi.



"MARS YÜZEYİNDE İNSAN GÖRDÜM"



Jackie, "O gün Viking uzay aracından gelen verileri indiriyordum. Birden ekrandaki canlı yayında Mars yüzeyinde yürüyen iki astronot gördüm. Viking'e doğru yürüyorlardı. Üzerlerinde daha önce görmediğim koruyuculu elbiseler vardı. Bu sahneye benimle birlikte 6 NASA çalışanı daha şahit oldu" dedi.



NASA bu konu ile ilgili açıklama yapmadı.