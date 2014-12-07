Eski Güzellik Kraliçesi Fahişe Oldu

İngiltere'de fahişelik yapmaya başlayan eski bir güzellik kraliçesi, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı





32 yaşındaki Natalie Gentle, "2007'nin Yüzü" güzellik yarışmasına katılmıştı. Geçmişinden uzaklaşan kadın, uyuşturucu parasını karşılayabilmek için evinde fahişe olarak çalışmaya başladı. 6 Ağustos günü eski kraliçenin evinin önünde bekleneyen polis, Gentle'ın evinin önünde taksiden indiğini tespit etti.



ÜZERİNDE KOKAİNLE YAKALANDI



Polislerin kendisini beklediğini fark eden kadın, üzerinde taşıdığı kokain paketini ağzına attı. Kadından ağzını açmasını isteyen polis Gentle'ı 0.47 gram kokain bulundurmaktan tutuklandı.



2010 yılında komşularının fuhuş yapılan evdeki gürültüden şikayet etmesinden dolayı ceza alan kadın, fuhuş yapmaya devam edince evden atıldı.



"FAHİŞE NEREDE?"



Açılan davada, uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen kadının 2 buçuk yıl boyunca madde kullanmadığı ifade edildi. Evinden atılan kadının yaşadığı apartmanda 5 yıl boyunca sürekli erkeklerin dolaştığı ve tüm kapıları çalarak "Fahişe nerede?" diye sordukları öğrenildi.



SUÇUNU TEKRARLARSA...



2 yıllık şartlı tahliye cezası verilen eski güzellik kraliçesi, suçunu tekrarlaması halinde hapse girecek.









