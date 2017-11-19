Eşini Kurtarmak İsteyince Hayatının Şokunu Yaşadı

Eşini kurtarmak istedi ihaneti öğrendi



İstanbul’da yaşayan Selçuk G. dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine girince, 5 yıllık eşi Feride G., eşinin suçsuz olduğunu düşünerek hemen bir avukat tuttu. Soruşturma devam ederken, Selçuk G.’nin geçmişe dönük telefon dökümleri tespit edildi. Görüşmeler arasında Selçuk G.’nin sürekli Sibel Z. isimli bir kadınla yaptığı telefon görüşmeleri dikkat çekti. Selçuk G. savcılıkta bu kişinin sevgilisi olduğunu ve 4 yıldan beri birlikte olduklarını itiraf etti. Durumu avukattan öğrenen Feride G. eşi cezaevinden çıkar çıkmaz boşanma davası açtı.Feride G. , İstanbul Aile Mahkemesi’ne açtığı boşanma davasında 5 yıllık evli olduklarını söyleyerek, “Evliliğimiz süresince hiçbir problemimiz olmadı. Ticaretle uğraştığı için çevresindeki kötü niyetli insanlar yüzünden başına dolandırıcılıkla ilgili kötü bir olay geldi. Ben de eşimin suçsuz olduğuna inandığım için tanıdık bir avukat arkadaşımı tuttum. Fakat soruşturmada görüştüğü kişiler arasında Sibel Z. isimli bir kişi ile devamlı görüşme yaptığı dikkati çekmiş. Eşim 4 yıldır bu kadınla birlikte olduğunu itiraf etmiş” dedi.‘Sevgilisine ev tutmuş’2 yıl önce Selçuk G.’nin sevgilisine ev tuttuğunu da ileri süren Feride G., eşinden ayda bin 200 TL nafaka ve 350 bin TL tazminat talep etti.