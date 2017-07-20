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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:26

ERKEKLERDE STRES SAÇLARI DÖKÜYOR

ERKEKLERDE STRES SAÇLARI DÖKÜYOR
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Saç dökülmesinin günümüzün en çok tartışılan ve sürekli çözümü aranılan bir sorun haline geldiğini belirten Dr. Emrah Çinik, erkeklerde stresin saç dökülmesine sebep olduğunu söyledi.

Dr. Emrah Çinik, saç dökülmesinin önemli bir psikolojik problem teşkil ettiğini ve özgüven duygusuna zarar verdiğini belirterek, “Saç dökülmesi problemi, kişilerin görünümlerini etkileyen, çekiciliklerinin, cazibelerinin düştüğünü ve erken yaşlandıklarını hissettirmektedir. Saç dökülmesi önemli bir psikolojik problem teşkil etmekte ve özgüven duygusuna zarar vermektedir” dedi. 

Bu sorunla baş etmenin birçok yolu bulunmakla beraber saç dökülmelerinin önüne geçmenin ancak erken dönemde uygulanacak olan saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkün olduğunu ifade eden Dr. Çinik, “Erkeklerde saç dökülmesinde en sık etken genetik faktörler ve ailesel yatkınlıktır.

Ayrıca stres nedeniyle ani saç dökülmesi, çevresel faktörler, ilaçların yan etkisi ve beslenme alışkanlıkları da saç dökülmesinde etkilidir. Erkeklik hormonu dihidro-testosteron (DHT) saç dökülmesinden sorumludur. Dökülme bölgesinde bu hormonun aktivitesinin arttığı gözlenmiştir” diye konuştu. 

Başın ense ve yan bölgesindeki saçların DHT hormonundan etkilenmediğini ve genetik olarak dökülmemek üzere kodlandığını kaydeden Dr. Çinik, “Ekildikleri yerlerde de, hayat boyu kalıcı olurlar. Siz de saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız fakat kişisel görünümünüzü korumak ve bu sorunla başa çıkmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz.

Erkeklerde saç kayıplarının (dökülmesinin) tipleri ve sınıflaması: (Bu sınıflamaların dışında saç dökülmeleri olabilir.) Hafif derece kayıp, ön saç çizgisinden başlar (tip 1 ve tip 2). Orta derece kayıp, üstlerden tepeye doğru ilerler (tip 3, tip 4, ve tip 5). İleri derece kayıp, tepeden arkaya doğru iner (tip 6 ve tip 7). Erkeklerde tüm saç dökülmesi tiplerinde saç ekimi yapılabilir.

Hafif ve orta derecede saç dökülmelerinde 1 seans saç ekimi yeterli sıklık ve kapama sağlar. İleri derecede olan saç kayıplarında 1 seans saç ekimi kişiyi saçsız görünümden kurtarır ve daha iyi bir görünüm sağlar. Kişi tüm sahaların kapatılmasını ve sıklığın artmasını isterse 2-3 seans saç ekimi yapılabilir” ifadelerini kullandı.  
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ERKEKLERDE STRES SAÇLARI DÖKÜYOR
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