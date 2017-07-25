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25 Temmuz 2017 Salı 17:09

Erkekler Zeki Kadınlardan Hoşlanır Mı?

Erkekler Zeki Kadınlardan Hoşlanır Mı?

Erkekler Zeki Kadınlardan Hoşlanır Mı?
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Zeki insanı kim sevmez. Ufak bir yüz mimiğinden durumunuzu anlayan, hiç bilmediğiniz bir konudaki derin analiz yeteneğiyle sizi şaşırtan ve ondan deli gibi hoşlandığınızı ilk andan beri bilen biri yerine algılaması zayıf, esprileriniz anlamakta zorlanan ve ondan hoşlandığınıza bir türlü ikna olmayan birini mi tercih ederdiniz? Bir daha düşünün.

1- Duygularınızla oynamayacağını bilirsiniz
Zeki insanlar karşılarındakilerle daha çabuk empati yapabilirler. Bu durumda kimseyi üzmek ya da yaralamak gibi bir davranış içinde bulunmazlar. Sosyal ilişkilerini bu temelde kurarlar ve asla arkanızdan iş çevirmezler. Yani çevirseler de anlamazsınız.

2- Dış görünüşe takılmazlar
Kaslı kollar, taranmış saçlar ve dar pantolon gibi son dönemin üniforması sayılabilecek görünüşlere aldanmayacaklarını bilmeniz gerekiyor. Bütün bunları neden yapmış olabileceğinizi otururken kollarınızı masaya koymanızdan, konuşurken gözlerinizi kaçırmanızdan hemen anlarlar. Gözlerinize bakarlar ve raporu çıkarırlar. Süper kahraman gibi bir şey.

3- Hayatta hedefleri vardır
Hedefi olan insanın önünde duramazsınız. Ondan hoşlandınız, beraber olmak istiyorsunuz. Daha sonra bu iş evliliğe gider, ortak planlar yapar ve zekası sayesinde rahat bir hayat yaşarım diyorsanız, fena şekilde yanılıyor olabilirsiniz. Etrafınızda yanından son sürat geçmiş kadınların etkisiyle savrulmaya devam eden erkekleri görebilirsiniz. Onlara sorun.

4- Her konuda açık sözlü olurlar
Kendini ifade etmek zekanın en önemli belirtilerinden biridir. Sizi hiçbir zaman boş konuşarak kandırmazlar. Siz de bu açık sözlülük karşısında kendinize çeki düzen vermek zorunda hissedersiniz. Dalga dalga yayılan bir dürüstlük bulutu ile kaplanır hayatınız. Ona teşekkür etmek için hazırlanırken o çoktan bunu anlamış olacaktır.

5- Trip belasından uzak dururlar
Trip atmak ata spromuzdur. Niye yapılır, bu yolla başarılı olmuş olan var mıdır ya da ne kadar daha sürecek kimsenin bir bilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Genellikle olayları algılamakta sıkıntı çeken ve kendini ifade etmekte zorlanan insanların başvurduğu bu vücut dili şekline zeki kadınlarda pek rastlamayız. Belki de en ayırt edici özellik bile diyebiliriz.

6- Kandırılamazlar
Siz de kendinizi zeki biri olarak görebilirsiniz ve yaptığınız bazı hataları ufak ve şirin yalanlarla ört bas edip hayatınıza bakabileceğinizi düşünebilirsiniz. Karşınızda duran o duvarı görüyor musunuz? Sertçe ona çarpmaya hazır olun. Çarpmak da yetmeyecektir. Ardından gelecek anafora dikkat edin. Zeki kadınların en nefret ettiği şey aptal yerine konulmaktır. Niye hayatınızı zorlaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz?

 
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