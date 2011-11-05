Enflasyon ve işsizlik oranları

Ekim ayında, Güney Kıbrıs’ta işsizlerin sayısının 31 bini geçtiği belirtildi. Alithia gazetesi, Rum İstatistik biriminden dün yapılan açıklamaya dayanarak, Ekim ayının sonunda Güney’deki kayıtlı işsizlerin sayısının 26 bin 947’ye ulaştığını; bu rakamın Eylül ayında 26 bin 483, geçtiğimiz yılın Ekim ayında ise 20 bin 846 olduğunu kaydetti.

Mevsimler dalgalanmalar da göz önüne alındığında, Ekim ayındaki toplam kayıtlı işsizlerin sayısının 31 bin 022 olduğunu kaydeden gazete, bu rakamın geçen ay 30 bin 108 olduğunu belirtti.

Gazete, 2010 yılının Ekim ayına göre, işsizlerin sayısında yüzde 29,3 artış olduğuna da dikkati çekti. Rum tarafındaki enflasyon oranının ise, 2011 yılının Ekim ayında yıllık bazda yüzde 3’e yükseldiği ifade edildi. Eylül ayındaki enflasyon oranının ise yüzde 2,4 olduğu ifade edildi.