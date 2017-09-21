Yaşam:
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21 Eylül 2017 Perşembe 12:02

Enerji İçin Detoks Yapın!

Enerji İçin Detoks Yapın!
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Hepimiz zaman zaman kendimizi yorgun hissederiz. Bu yorgunluk fiziksel veya zihinsel olabilir ve taşıdığımız yüke göre şiddeti ve süresi farklıdır. Bu yükü hafifletmenin yolu da eğer miktarını azaltamıyorsak dayanma ve taşıma gücümüzü artırmaktan geçer.

Hepimiz zaman zaman kendimizi yorgun hissederiz. Bu yorgunluk fiziksel veya zihinsel olabilir ve taşıdığımız yüke göre şiddeti ve süresi farklıdır. Bu yükü hafifletmenin yolu da eğer miktarını azaltamıyorsak dayanma ve taşıma gücümüzü artırmaktan geçer.

Detoksun kelime anlamı toksinlerden arınmaktır. Arınmak zarar veren bir yükten kurtulmayı dolayısıyla da hafiflemeyi çağrıştırır. Aslında detoksun bu manada vücuda yaptığı katkılar çok daha fazla yönlüdür.

Bazıları bu hafiflemeyi kilo yönünden yorumlasa da bünyemizi, fazla yağların yanı sıra, ağır metallerden, toksik kimyasallardan, serbest radikallerden kurtarmaya çalışmak demektir.

Başta hızlı yaşlanma olmak üzere, Alzheimer, romatizma, alerji, tümör oluşumları gibi birçok kronik hastalığa sebep olabilen bu birikimlerden kurtulmak, sağlıklı yaşamın da temelini oluşturur. Basit bir baş ağrısı, yorgunluk hissi ile başlayabilen bu süreç ileri aşamada geri dönülmez hasar bırakan birçok hastalığa da zemin hazırlayacak şekilde ilerleyebilir.


Hücrelerimizin bu toksinlerden etkilenerek tepki göndermeye çalıştığı dönemde, başlangıçta metabolizmamızdaki aksaklıklar hafiftir. Bu çağrıya kulak asmalı, belirtiler daha yüksek perdeden ortaya çıkmadan önlemini almalıyız.

Toksinlerden arınma ile gerçekleşen detoksun büyük kısmı da zihinde olmalıdır. Beyindeki kötü ve bize zarar veren düşünceler bu süreçte yavaş yavaş ortadan kaybolur. Düşüncelerimiz netleşir, zihnimiz berraklaşır.



Tabii ki detoksu, oradan buradan duyduğumuz, gördüğümüz gibi hazır tariflerle evde tek başımıza değil emin ellerde, doktor ve diyetisyen kontrolünde, kişiye özel bir şekilde yapmalıyız.


 
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