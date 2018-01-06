banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Araç Hırsızı Tutuklu Yargılanacak
Odah Teminata Bağlandı
Odah Teminata Bağlandı
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Empati Hırsızları Tutuklu Yargılanacak
Cezaevine Gönderildi
Cezaevine Gönderildi
banner256

Elinizi çabuk tutup sevgili bulun çünkü Yalnızlık IQ’nuzu düşürebilir

Elinizi çabuk tutup sevgili bulun çünkü Yalnızlık IQ’nuzu düşürebilir

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:30
Elinizi çabuk tutup sevgili bulun çünkü Yalnızlık IQ’nuzu düşürebilir
banner238

Sovyetler Birliği döneminde yapılan bir araştırma toplumdan izole olmanın ayrıca IQ'nun düşmesine de yol açtığını gösteriyor.

Sovyetler Birliği’nde 1967’de gerçekleştirilen ve bir yıl süren bir deneyde, 3 erkek deneyden sorumlu Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü’nde 12 metre karelik özel bir alana kapatıldı. Deneyde yer alan isimler arasında fizikçi German Manovtsev, biyolog Andrey Bojko ve mühendis Aleksandr Ulıbışev yer aldı. Dünyanın ilk izolasyon deneyi olan bu deneyin amacı uzak gezegenlere seyahat etmenin zorlukları ve uzay koşullarıyla insanların nasıl başa çıkabileceklerini araştırmak olarak belirlenmişti.

Üç bilim insanının kapatıldıkları dış dünyadan kopuk metal bir alandı. Yanlarında ise yalnızca kozmonotlara özel yiyecekler vardı. Su olarak ise arıttıkları idrarlarını içiyordu. Dışarısı ile tek bağlantıları günde 2 saat izlemelerine izin verilen bir televizyondu.

Deney sırasında alandaki oksijen oranı da yıl içinde beklenmedik anlarda yüzde 16 oranında düşürülüyordu.

Deneyin sonucunda ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Bilim adamlarının IQ’su yüzde 20-25 oranında düştü.

KOŞULLAR, ZEKA ÜZERİNDEKİ ETKİYİ DEĞİŞTİRİYOR


MARS 2030 isimli bir psikolojik deneyi gerçekleştiren Yekaterina Strijova da izolasyon koşullarının zeka üzerinde etkisi olduğunu belirtti.

Strijova “Sözgelimi bir yılı 3 kişiyle geçirmek, 6 kişilik bir grupla geçirmekten tamamen farklı. Bu durumda çoğu şey, izolasyon öncesinde katılımcıların ne kadar boş zamanı olduğuna ve ne gibi etkinlikler yaptığına göre değişiyor” dedi.

Öte yandan beden ve beynimizin diğer insanlarla etkileşimsizliğe olan tepkisinin evrim etkisi ile açıklanabileceği belirtiliyor. Zira geçmişte bir gruptan ayrı olarak yaşamak fiziksel olarak ciddi risklere neden oluyordu.

Son Güncelleme: 06.01.2018 03:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Estetik bağımlısı Rodrigo Alves’in, estetiksiz hali ortaya çıktı!
Estetik bağımlısı Rodrigo Alves’in, estetiksiz hali ortaya çıktı!
Uçakta Akılalmaz Taciz!
Uçakta Akılalmaz Taciz!
Altı Aylık Hamile Olduğuna İnandıramıyor
Altı Aylık Hamile Olduğuna İnandıramıyor

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim