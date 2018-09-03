Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser Face Book üzerinden yaptığı paylaşımla çağrıda bulundu. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve döviz artışını fırsata çevirmeye çalışan işletmelerle ilgili başlatılan denetimlere katkı yapacaklarına işaret eden Ataser, bunu sosyal paylaşım sitesinden duyurdu. Yaptığı paylaşımla Devletin başlattığı fiyat denetlemeleri çalışmalarında yetkileri olmasa da ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade etti. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser tarafından yapılan paylaşım şöyle;

“Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”

“Değerli arkadaşlar geçtiğimiz aydan itibaren dövizde olan yükselişten dolayı fiyatlarda değişiklik olmuştur. Bazı ürünlerde özelikle temel ihtiyaç olan gıda ürünlerinde %300 kadar artış gelmiştir. Dengeyi bulma açısından biz Alsancak Belediyesi olarak devletimizin başlatmış olduğu çalışmaya yardımcı olmak için fiyat denetleme yetkisi bizde olmamasına rağmen elimizi taşın altına koyup yardım etmeye varız. Sevgi ve saygılarımı sunar iyi hafta sonlar dilerim”