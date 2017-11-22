Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Kasım 2017 Çarşamba 21:47

Elektronik Cihazlar Çocuk Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Elektronik Cihazlar Çocuk Sağlığını Olumsuz Etkiliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Kasım Yücel, "Günlük hayatımızda kullandığımız elektronik cihazların çevresine verdiği elektromanyetik dalgaların insan bedeni üzerindeki olumsuz etkileri birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor" dedi.

Günlük yaşantımızda kullanılan elektronik araç ve gereçlerin yaymış oldukları elektromanyetik dalgalara maruz kalınması durumunda insan vücudu üzerinde olumsuz etkileri mümkün olduğu bilim insanları tarafından araştırılıyor. Bu olumsuz etkiler hemen hemen tüm elektronik cihazlarda mevcut olmakla birlikte, maruz kalınan elektromanyetik dalganın gücü hangi seviyede olursa olsun zararlı olduğu hatırlatılıyor.

Elektronik cihazların sağlığa olan etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Kasım Yücel, şunları söyledi: “Elektromanyetik dalgalar vücuttaki dokulara ısıtarak veya kimyasal değişimlere yol açarak zarar verirler. Yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar ısıya bağlı zarar verirken, düşük güçlü elektromanyetik dalgalara uzun süre maruz kalınmasıyla da dokularda kimyasal değişmeler nedeniyle zararlı etkiler ortaya çıkar. Manyetik alanları oldukça büyük olan tüplü televizyonlar, mikrodalga fırınlar gibi yüksek gerilimle çalışan cihazların yakınında bulunmak, insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu cihazlardan uzakta bulunmak manyetik alanların etkisinden kurtulmak için yeterli korunmayı sağlar. Manyetik alanın kısa ve uzun vadedeki etkileri ise stres, görüş alanın daralması, kulak bölgesinde ısınma, kalp pilinin bozulma riski, kulak çınlaması, yorgunluk hissi, konsantrasyon bozulması, baş ağrıları, işitmede geçici aksaklılar, sersemleme olarak sıralanabilir. Uzun vadede etkiler ise genetik yapının bozulması, beyin hücrelerinde ölüm ve beyin tümörü, beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri, kan beyin bariyerinin zedelenmesi, kalp rahatsızlıkları, hafıza zayıflaması, kalıcı işitme bozuklukları, embriyo gelişiminin zarar görmesi, düşük riskinin artması, kan hücrelerinin bozulması gibi sağlık sorunları olarak etkisini göstermektedir. Bu anlamda günlük yaşamda imkanları ölçüsünde manyetik dalgalardan korunması gerekmektedir. Binaların trafolardan en az 100 metre uzakta inşa edilmesi, televizyondan en az bir metre uzakta durulması, düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanılması ve LCD ekranların tercih edilmesi gibi öneriler dikkate alınmalıdır.”

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu... Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu...
EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN! EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN!
30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Kendini 10 Yıl Gizleyebilen Hastalık! Kendini 10 Yıl Gizleyebilen Hastalık!
Sineklerin Tahmin Edilenden Daha Fazla Mikrop Taşıdığı Ortaya Çıktı Sineklerin Tahmin Edilenden Daha Fazla Mikrop Taşıdığı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haberi Oku