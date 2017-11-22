Elektronik Cihazlar Çocuk Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Günlük yaşantımızda kullanılan elektronik araç ve gereçlerin yaymış oldukları elektromanyetik dalgalara maruz kalınması durumunda insan vücudu üzerinde olumsuz etkileri mümkün olduğu bilim insanları tarafından araştırılıyor. Bu olumsuz etkiler hemen hemen tüm elektronik cihazlarda mevcut olmakla birlikte, maruz kalınan elektromanyetik dalganın gücü hangi seviyede olursa olsun zararlı olduğu hatırlatılıyor.Elektronik cihazların sağlığa olan etkileri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Nöroloji Uzmanı Dr. Dilek Kasım Yücel, şunları söyledi: “Elektromanyetik dalgalar vücuttaki dokulara ısıtarak veya kimyasal değişimlere yol açarak zarar verirler. Yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar ısıya bağlı zarar verirken, düşük güçlü elektromanyetik dalgalara uzun süre maruz kalınmasıyla da dokularda kimyasal değişmeler nedeniyle zararlı etkiler ortaya çıkar. Manyetik alanları oldukça büyük olan tüplü televizyonlar, mikrodalga fırınlar gibi yüksek gerilimle çalışan cihazların yakınında bulunmak, insan sağlığı açısından tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu cihazlardan uzakta bulunmak manyetik alanların etkisinden kurtulmak için yeterli korunmayı sağlar. Manyetik alanın kısa ve uzun vadedeki etkileri ise stres, görüş alanın daralması, kulak bölgesinde ısınma, kalp pilinin bozulma riski, kulak çınlaması, yorgunluk hissi, konsantrasyon bozulması, baş ağrıları, işitmede geçici aksaklılar, sersemleme olarak sıralanabilir. Uzun vadede etkiler ise genetik yapının bozulması, beyin hücrelerinde ölüm ve beyin tümörü, beyaz kan hücresi (lenfoma) kanseri, kan beyin bariyerinin zedelenmesi, kalp rahatsızlıkları, hafıza zayıflaması, kalıcı işitme bozuklukları, embriyo gelişiminin zarar görmesi, düşük riskinin artması, kan hücrelerinin bozulması gibi sağlık sorunları olarak etkisini göstermektedir. Bu anlamda günlük yaşamda imkanları ölçüsünde manyetik dalgalardan korunması gerekmektedir. Binaların trafolardan en az 100 metre uzakta inşa edilmesi, televizyondan en az bir metre uzakta durulması, düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanılması ve LCD ekranların tercih edilmesi gibi öneriler dikkate alınmalıdır.”