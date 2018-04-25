Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107537
ALTIN
173.835
DOLAR
4.0913
STERLİN
5.7025
EURO
4.9872
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!
Ercan’da 45 gram eroin
ERCAN'DA 45 GRAM EROİN
Aşıklar yolundan aşağıya düştü
GAZİMAĞUSA’DA FECİ KAZA
Yine kaza!
YİNE KAZA!
banner256
Flaş Haber
Ercan’da 45 gram eroin
Kapat

EL-SEN görev şehidi esmer'i anıyor...

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Elektrik Kurumu’ndaki görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak.

EL-SEN görev şehidi esmer'i anıyor...

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Elektrik Kurumu’ndaki görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:22
EL-SEN görev şehidi esmer'i anıyor...

EL-SEN GÖREV ŞEHİDİ ESMER’İ ANIYOR

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Elektrik Kurumu’ndaki görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak.

banner223
EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre Esmer için, yarın saat 10.00’da Balıkesir’deki kabri başında tören düzenlenecek. 

Açıklamada, İbrahim Esmer’in yaslı ailesine ve sevdiklerine sabır dilendi.

Anahtar Kelimeler:
El-senGörevşehidiAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 Nisan günlük burç yorumunuz
25 Nisan günlük burç yorumunuz
24 Nisan günlük burç yorumunuz
24 Nisan günlük burç yorumunuz
Görünüşü yüzünden kimse istemiyordu, hayatı bir anda değişti!
Görünüşü yüzünden kimse istemiyordu, hayatı bir anda değişti!
Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu!
Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu!
21 Nisan günlük burç yorumunuz
21 Nisan günlük burç yorumunuz
Bahar yorgunluğuna karşı öneriler
Bahar yorgunluğuna karşı öneriler
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
20 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
20 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Üzerine yıldırım düşen araç bu hale geldi
Üzerine yıldırım düşen araç bu hale geldi
Evliliği Bitiren Nedenler
Evliliği Bitiren Nedenler

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim