EL-SEN görev şehidi esmer'i anıyor...

EL-SEN GÖREV ŞEHİDİ ESMER’İ ANIYOR
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Elektrik Kurumu’ndaki görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak.
Açıklamada, İbrahim Esmer’in yaslı ailesine ve sevdiklerine sabır dilendi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Elektrik Kurumu’ndaki görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Elektrik Kurumu’ndaki görevi başında şehit düşen İbrahim Esmer’i anacak.
Açıklamada, İbrahim Esmer’in yaslı ailesine ve sevdiklerine sabır dilendi.