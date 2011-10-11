Ekonomik paketin 2012 bütçesiyle birlikte geçirilmesi çabası

Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Rum siyasi partilerinden; kötü durumdaki Rum kamu maliyesini iyileştirmeyi hedefleyen 2’nci ekonomik tedbir paketini, Güney Kıbrıs’ın 2012 bütçesiyle birlikte geçirmeyi “vatan borcu” olarak görmelerini istedi.

KAZAMİAS: “B VEYA C PLANIM YOK, PARTİLER VATAN BORCU OLARAK GÖRMELİ” Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Rum siyasi partilerinden; kötü durumdaki Rum kamu maliyesini iyileştirmeyi hedefleyen 2’nci ekonomik tedbir paketini, Güney Kıbrıs’ın 2012 bütçesiyle birlikte geçirmeyi “vatan borcu” olarak görmelerini istedi.

Haravgi; “Vatan Borcu... Maliye Bakanı Partilerin Bütçeye ve 2’nci Tedbirler Paketine Olumlu Yaklaşmasını Bekliyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde Kazamias’ın, 2’nci paketi 2012 devlet bütçesiyle birlikte (meclisten) geçirmenin siyasi partilerin vatanseverlik duygularına bıraktığını yazdı. Habere göre, Kikis Kazamias, dünkü Rum Bakanlar Kurulu’nun ardından; 2012 bütçesinin Rum Meclisi Genel Kurulu’ndan geçer oy almaması halinde ne olacağı sorusuna karşılık; her siyasinin ve her siyasi partinin doğru olduğuna inandığı şekilde hareket etme demokratik hakkına sahip olduğunu söyledi.

Bütçe konusunda B veya C gibi tali planları olmadığını da belirten Kazamias, “Aksine, bütün siyasi partilere, ekonomi sorunlarına karşı vatanseverliklerini gösterme fırsatı vermek için bütün olanakları tüketeceğim. Herkes verdiği kararlarla ve hareketleriyle değerlendirilecek” ifadesini kullandı. Sosyal ödenekler konusunda, gelirlerin ötesinde, çok daha adil kriterler olması için formül arayışı içerisinde olduğunu da söyleyen Kazamias, Rusya’dan alınacak kredi konusuna da değindi. Kikis Kazamias, “Ön anlaşmaya atılan imzayı resmileştirecek tarihin belirlenmesi sadece bize bağlı değil” dedi, şunları söyledi: “Öteki tarafın Rus heyet mi Kıbrıs’a gelecek yoksa Kıbrıs heyeti mi Moskova’ya gidecek; bu konuda öteki tarafın cevabını bekliyoruz.

Kesin olan şudur ki konuyla ilgili havada olan hiçbir şey yoktur. Geriye kalan tek şey, yetkili bakanlar tarafından ilgili imzaların atılmasıdır.” Bu arada Fileleftheros; Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın Ağustos 2011 dönemindeki toplam ithalatının Temmuz ayına (507,2 milyon Euro) göre artarak 586,2 milyon Euro’ya ulaştığını haber verdi. Gazete, yapılan ithalatın 358,6 milyon Euro’luk bölümünün AB üyesi ülkelerden; 227,6 milyon Euro’luk bölümünün de üçüncü ülkelerden olduğunu belirtti.

Gazeteye göre, Ağustos 2011’de yapılan toplam ihracat 105,4 milyon Euro olarak gerçekleşti. Temmuz 2011’de bu rakam 117,6 milyon Euro idi. Öte yandan Alithia; “Turizm ve Denizcilik IMF’nin Merceği Altında” başlıklı haberinde, Rum ekonomisini değerlendirmek maksadıyla 29 Eylül’den beridir Güney Kıbrıs’ta bulunan Wes Mc -Grew başkanlığındaki IMF heyetinin, Güney Kıbrıs’la ilgili hazırlık raporunu yarın açıklayacağını, nihai raporun ise, IMF Yürütme Kurulu’nda görüşülmesinin ardından Kasım ayında açıklanacağını bildirdi.

Gazete, IMF heyetinin, Rum Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, siyasiler ve işadamlarıyla temaslarda bulunduğunu, bu çerçevede turizm ve denizcilik alanlarını özellikle mercek altına aldığını ve bu alanlardaki özel ve tüzel kişilerle temas ettiğini kaydetti.