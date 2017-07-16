Dünya Yıkılsa O Hayatta Kalacak!



Bir gün Dünya'ya büyük bir meteor çarparsa ya da patlayan bir yıldızdan gelen radyasyon tüm okyanuslarımızı buharlaştırırsa, insanlar ve diğer pek çok canlı türü ortadan kalkacak.Ancak yayınlanan son bir araştırmaya göre, tek bir canlı türü tüm bu felaketlere direnip hayatta kalmayı başaracak. O da "Tardigrada" olarak da bilinen su ayıları.Ve araştırmaya göre bu minik canlı, Güneş var olduğu sürece en az 10 milyar yıl boyunca neslini devam ettirebilecek.Dünya'nın mirasçısı olarak adlandırılan su ayıları, 8 bacaklı mikroskobik bir canlı türü. Hem suda hem de karada yaşayabiliyor. Aynı zamanda çok yüksek ve düşük basınca da dayanabiliyor.30 yıl boyunca yemek yemeden hayatta kalabilen su ayılarının dondurucu soğuğa (-270 dereceye kadar) ya da yakıcı ısıya (+150 dereceye kadar) ve yüksek radyasyona da dayanabildiği belirtildi. 1 milimetrenin altında bir boyuta sahip olsa da bu küçük canlı dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülüyor.Oxford ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, su ayılarının meteor çarpması, süpernova ya da gamma ışını patlamaları gibi her türlü felakete dayanabileceğini ve en az 10 milyar yıl daha etrafta olacaklarını bildirdi.Oxford Üniversitesi'nden Rafael Alves Batista, "Bizi koruyan teknolojimiz olmadan, insanlar çok hassas bir tür. Çevremizdeki büyük değişimler bizi büyük oranda etkileyecektir" dedi.Batista, "Dünyada çok daha esnek türler var. Gezegende yaşam insanlar yok olduktan çok uzun süre sonra da devam edebilir" şeklinde konuştu.Batista ve ekibi, ne tür felaketlerin Dünya'daki yaşamı tamamen yok edebileceği konusunda bir araştırma yaptı. Ve bunun sonucunda su ayılarının yine de hayatta kalabileceği sonucuna vardı.Atmosfer tamamen yok olsa bile okyanus yüzeyinde yaşamın devam etmesi mümkün. Araştırma ekibine göre, su ayılarını tamamen yok edebilecek tek olay Güneş'in patlaması olabilir.Araştırma yazarlarından David Sloan, "Süpernovalar ya da meteor çarpmaları insanlar için felaket olabilse de su ayıları bundan etkilenmeyecektir" dedi.Su ayıları, bataklıklarda, bitkilerde, kumda, denizde ya da tatlı sularda yaşıyor.Araştırmacılar, eğer su ayıları bu koşullarda hayatta kalabiliyorsa, Dünya dışında da benzer koşullarda yaşam olabileceği görüşünde.Araştırmacılar, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus'taki yer altı okyanuslarının Dünya'da su ayılarının bulunduğu derin okyanuslardaki koşullara sahip olabileceğini belirtti.