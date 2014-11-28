Dudaklardaki Gizli Dünyaya Hoşgeldiniz!

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İsveçli sanatçı Christo Dagorov, vücudumuzun en hassas bölgelerinden dudakları sürreal bir yorumlama ile yeniden canlandırmış





Bazen iki dudağımızın arasından çıkan sözler çok önemlidir. Birçok şeyi iyi yönde değiştirebilirler.





Bazen de insanları hapsetmeye, yıkmaya, yok etmeye yeterlidir aralanmaları. İsveçli sanatçı Christo Dagorov, vücudumuzun en hassas bölgelerinden dudakları sürreal bir yorumlama ile yeniden canlandırmış.









Sıradan bir çift dudağı, kullandığı karakalem illustrasyonları ile Lips (Dudaklar) serisinde yeniden yorumlayan sanatçı; otantiklik temasında sık ağaçlı bir ormanı, soluk temasında nefes alacak yer kalmayan bir metropolü, düşüncesizlik temasında söylenmeyen düşüncelerin hapsini, masumiyet temasında çocukluğumuzun canavarlarını ve zenginlik temasında biriken insanların oluşturduğu cehennemi tasvir ediyor.

