Downer’in güvenlik konseyi’nde Kıbrıs Türk tarafını suçladığı iddia edildi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer’in, geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi’ni Long Island’daki üçlü zirve ve genel olarak müzakereler konusunda bilgilendirirken, isim vermeden Kıbrıs Türk tarafını “esnek olmayan taraf” olarak lanse ettiği iddia edildi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer’in, geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi’ni Long Island’daki üçlü zirve ve genel olarak müzakereler konusunda bilgilendirirken, isim vermeden Kıbrıs Türk tarafını “esnek olmayan taraf” olarak lanse ettiği iddia edildi. Politis gazetesi, “Kıbrıslı Türkleri ‘Resmetti’ – Downer Güvenlik Konseyi’nde Bir Tarafı Esnek Olmamakla Suçladı” başlıkları altında verdiği haberinde, Downer’in Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi sırasında üçlü zirveye katılan taraflardan birini işaret ederek, esnek olmamakla suçladığını öne sürdü.

Habere göre Downer bilgilendirme sırasında, “önemli müzakere başlıklarındaki görüş ayrılıklarının üçlü zirvede de giderilemediğini” belirtirken, Güvenlik Konseyi’nin bir üyesinin “uzlaşmazlığın tarafların tezlerinden mi kaynaklandığı” sorusuyla karşılaştı. Bunun üzerine Downer, “taraflardan birinin toprak, mülkiyet ve yürütme yetkisi konularında üçlü zirvede de esnek davranmadığı” yanıtını verdi ancak esnek davranmayan tarafın Kıbrıs Rum tarafı mı, yoksa Kıbrıs Türk tarafı mı olduğuna açıklık getirmedi. Gazete, Güvenlik Konseyi üyelerinin “suçlunun Kıbrıs Türk tarafı olduğu” izlenimi edindiklerini ileri sürdü.

“SEZAR’IN HAKKI SEZAR’A” Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın dün Ulusal Konsey’e Kıbrıs müzakereleri ve BM Genel Sekreteri’yle üçlü zirve konusunda bilgi verdiğini, ayrıca İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK)’in kongresinde yaptığı konuşmada da Kıbrıs sorununa değindiğini yazdı. Hristofyas, SEK kongresinde yaptığı konuşmada, “benimsenmeyecek çözümün, yapay ve boğucu takvimlerin, her türlü hakemliğin kabul edilmesinin söz konusu olmadığı” görüşünü yineledi.

Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’a “sona varmanın herhangi bir çözümün empoze edilmesi anlamına gelmeyeceğini” söylediğini belirterek, Ban’ın da aynı görüşte olduğunu savundu. “Yolun sonunun bir çıkmaz ya da müzakere sürecinin ertelenmesi anlamına gelebileceğini” iddia eden Hristofyas, bunun gerçekleşmesi durumunda sorumlu olan tarafın sorumluluğunu yüklenmesi ve BM’nin de “Sezar’ın hakkını Sezar’a vermesi” gerekeceğini ekledi.

HRİSTOFYAS EROĞLU’NU SUÇLADI, UZLAŞI BELGESİNİ AÇIKLAMADI Gazeteye göre, Hristofyas’ın dün Ulusal Konsey’de siyasi parti başkanlarına Long Island’daki üçlü görüşme hakkında bilgi verdi ve üçlü görüşmede Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun uzlaşmaz tutumunun BM Genel Sekreteri Ban ile diğer yetkiler tarafından da gözlemlendiğine dair iddiasını yineledi. Gazete elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Hristofyas’ın toplantıda 40 dakika süreyle New York’taki üçlü zirveye ilişkin bir metni okuyarak siyasi parti başkanlarına bilgi verdiğini belirtti. Habere göre Hristofyas konuşmasında, Eroğlu’nun üçlü zirvede uzlaşmaz bir tutum sergilediğini ve bunun da BM’nin gözünden kaçmadığını iddia ederek, BM Genel Sekreteri Ban’ın Eroğlu’nun “yürütme yetkisi konusunda geri adım atmış olmasından” duyduğu rahatsızlığı “dolaylı ancak net bir biçimde dile getirdiğini” savundu.

Hristofyas’a göre Ban Eroğlu’na, “ağırlıklı ve çapraz oyla dönüşümlü başkanlık şeklinde (Talat döneminde) varılan uzlaşıyı kabul edip etmediğini sordu ve Eroğlu’ndan ‘hayır’ yanıtı aldı”. Hristofyas, Ban’ın bu kez de Eroğlu’na, “Hristofyas’ın Kıbrıslı Rum başkan ve Kıbrıslı Türk başkan yardımcısının seçilmelerine ilişkin önerisini kabul edip etmediğini sorduğunu ve yeniden ‘hayır’ yanıtı alınca hoşnutsuzluğunu belli ettiğini” kaydetti. Haberde, BM yetkililerinin Eroğlu’nun toprak konusu görüşülürken ortaya koyduğu tutumdan da rahatsızlık duydukları, Eroğlu’nun BM Genel Sekreteri önünde toprak konusu görüşülürken her türlü haritanın görüşülmesinin ancak son aşamada olabileceğini söylemesine Downer’in tepki gösterdiği iddia edildi.

Habere göre Eroğlu’nun bu sözleri üzerine Downer Eroğlu’na dönerek, “Sona geldiğimizi ve haritaların görüşülmesi gerektiğini anlamıyor musunuz” diye soru yöneltti. Gazete, Hristofyas’ın bilgilendirme konuşmasını tamamlamasının ardından parti başkanlarının söz aldıklarını ve DİSİ Başkanı Nikos Anastasiadis’in ocak ayındaki üçlü zirvede herhangi bir sürprizle karşılaşılmaması için konseyin o tarihe kadar en az 2-3 kez daha toplanması ve olası tüm senaryoları ele alması gerektiği şeklindeki görüşünün diğer parti temsilcilerinin desteğini aldığını yazdı. Gazete, Hristofyas’ın da bu öneriye olumlu baktığını belirtti.

Gazete ayrıca Hristofyas’ın toplantıda, ocak ayında yapılacak üçlü zirve çerçevesinde üç olası senaryodan bahsettiğini belirtti ve bunları şöyle sıraladı: “Bir: Üçlü zirveden sonra BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ve başkanlık seçimleri nedeniyle müzakere sürecini dondurması. İki: Çıkmaz ilan edip sorumlu tarafı isimlendirmesi. Üç: Uzlaşı noktaları olmasa dahi uluslararası konferans ilan etmesi”. Gazete, Hristofyas’ın ilk senaryoyu “en olası” senaryo olarak gördüğünü de yazdı.

UZLAŞI NOKTALARI BELGESİNİ İSTEDİLER ANCAK ALAMADILAR Diğer yandan, dünkü toplantının genel olarak sakin ve yapıcı bir havada geçmesine karşın, toplantının sonlarına doğru bazı parti başkanlarının Kıbrıs Rum tarafı ile Kıbrıs Türk tarafı arasında varılan uzlaşı noktalarının dökümünü talep etmelerinin, gerginliğe neden olduğu belirtildi. DİKO Başkan Yardımcısı Nikolas Papadopulos ve EURO.KO Başkanı Dimitris Silluris’in, söz konusu belgenin partilere verilmesi talebinde bulundukları ancak Hristofyas’ın “sızmalardan” endişe ettiğini söyleyerek, bunu reddettiği ifade edildi. Bunun üzerine ise DİSİ Başkanı Anastasiadis “Hristofyas’ın Rum parti başkanlarından çok Eroğlu’na güvenmesinin rahatsız edici olduğunu” söylediği belirtildi.

Fileleftheros ise konuya ilişkin haberlerini, “Bayramdan Sonra B Planı… Ulusal Konsey: Ocak Ayından Başkanlık Seçimlerine Kadarki Süre İçin Taktikler Tartışılacak” başlıkları altında verirken, Ulusal Konsey’in “bayramdan sonra” ocak ayındaki üçlü zirve sonrasında izlenecek taktikleri ele almak amacıyla toplantı gerçekleştireceğini yazdı, ancak bayramdan ne kastettiğine açıklık getirmedi.

Hristofyas’ın dünkü ulusal konsey toplantısında ocak ayından sonra ortaya çıkabilecek duruma ilişkin olası senaryoları gündeme getirdiğini belirten gazete, tarafların uzlaştıkları noktaları partilere vermemesinin de gerginliğe neden olduğunu vurguladı. Habere göre Ulusal Konsey toplantılarında senaryoların yanı sıra, “federasyonun ne olup ne olmadığı” da tartışılacak. Öte yandan Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu ve diğer siyasi parti yetkilileri de konsey toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundular. Müzakerelerde özlü ilerleme olmaması durumunda Hristofyas’ın ocak ayındaki üçlü zirveye girmeme ihtimali olup olmadığı şeklindeki bir soruya Stefanu’nun, şimdiden bu konuların ele alınmasının doğru olmadığı ve gelişmeler ışığında kararlar alınacağı yanıtını verdiği belirtildi.

Gazeteye göre Stefanu ayrıca, iki toplumlu, iki kesimli federasyonun ne olduğu konusunda farklı görüşlerin olduğunu, tüm terimlerin herkes tarafından aynı şekilde algılanabilmesi için konunun tartışılması gerekeceğini ekledi. DİKO Başkanı Marios Karoyan ise açıklamasında, Hristofyas’ın müzakerelerde ilerleme sağlanmaması durumunda ocak ayındaki zirveye katılmaması görüşünü yinelerken, müzakerelerde ilerleme sağlanacağına inanmadığını vurguladı.

EURO.KO Başkanı Silluris de müzakere sürecinin çıkmaza ya da kötü bir çözüme doğru gittiğini savundu ve tüm unsurların değerlendirilerek strateji değişiminin zamanının geldiğini belirtti. KS EDEK Fahri Başkanı Vasos Lisraridis ise, müzakere sürecine ilişkin tam bilgi alamamaktan ve basında çıkanlarla yetinmekten yakındı.

Diğer gazeteler ise Ulusal Konsey toplantısına ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar: Haravgi: “Ocak Konusunda Kararlar Gelişmelere Göre… Hristofyas New York Görüşmesi Konusunda 40 Dakika Bilgilendirdi”. Alithia: “Ulusal Konsey B Planı Arıyor… Hristofyas Uzlaşı Olmasa Bile Ban’ın New York Davetini Reddetmeyecek”. Simerini: “Uzlaşı Noktalarını Vermeyi Reddediyor… Başkan Hristofyas Sızıntı ve Kamuoyu Eleştirilerinden Korkuyor”.