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Dövmenizden Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, lazerle dövme silme işlemi hakkında bilgi verdi.

Dövmenizden Nasıl Kurtulabilirsiniz?

Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, lazerle dövme silme işlemi hakkında bilgi verdi.

16 Aralık 2014 Salı 22:27
Dövmenizden Nasıl Kurtulabilirsiniz?
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Dövmenizden Nasıl Kurtulabilirsiniz?
Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, lazerle dövme silme işlemi hakkında bilgi verdi.

Dövme ve kalıcı makyaj yaptıranların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Ancak zaman içerisinde kişiler vücutlarındaki bu sanatsal uygulamalardan sıkılıp sildirmek isteyebiliyor. Gelişen lazer teknolojileri sayesinde bu işlem artık çok daha pratik ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle kış ayları dövme sildirme için en uygun zaman olarak tanımlanıyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, lazerle dövme silme işlemi hakkında bilgi verdi.

Pek çok ana renk silinebiliyor

Lazer ışını bir çeşit enerji huzmesidir. Uygulandığı alanda uygun renk varsa, dövmelerdeki boya maddeleri lazer ışığını hemen emer. Emilen lazer ışını boya maddelerini taşıyan pigment partiküllerini patlatır. Bağışıklık sistemi tarafından bu partiküllerin emilip yok edilmesiyle renk de silinmiş olur. Lazer uygulamasıyla birçok ana renk silinebilmektedir. Ancak özellikle sarı, pembe, mor ve beyaz renkli dövmeleri silmek nedeneyse imkansızdır. Dövme yaptırırken renk seçimi bu bakımdan çok önemlidir.

Dövmenin lazerle silinmesi 5-15 seans aralığını kapsayabilir. Silme işlemindeki seans sayısı dövmenin yapımında kullanılan boyanın rengi ve miktarı ile uygulanan tekniğe de bağlıdır. Kişinin isteğine bağlı olarak dövmenin tamamının ya da bir kısmının silinmesi de mümkündür. Seansların aralığı ise en az 6-8 hafta olmalıdır. Lazer uygulanan bölge bir hafta içerisinde normale dönmekle birlikte, parçalanmış boya maddesinin vücuttan tamamen atılması ve yeni doku oluşumu için en an 6 hafta beklemek gerekmektedir. Daha sık aralıklarla uygulama yapmak maliyeti artırmak dışında bir fayda sağlamayacaktır.


Sildirmek yaptırmaktan daha Ağrısız

Ağrı hissi kişiye göre değişebilmektedir. Doğru teknik ve doğru enerji dozları uygulandığı zaman, lazerle dövme silme güvenli bir işlemdir. Yalnızca kişinin genetik olarak yatkınlığı varsa nadiren de olsa işlem sonrası keloid (abartılı yara iyileşmesi) oluşumu görülebilmektedir. İşlem sırasında çok düşük seviyede ağrı oluşabilmektedir. Bu küçük ağrıları giderebilmek için uygulama öncesi anestezik krem ya da lazer uygulaması sırasında uygulamanın yapıldığı bölgeye soğuk hava verilebilmektedir.

Kalıcı makyajda boyanın cinsi önemli

Kalıcı makyajda kullanılan boya maddeleri, metalik özellik taşımıyorsa lazerle silme işlemi dövmede olduğu gibi rahatlıkla uygulanabilir. Yapılan kalıcı makyajda, metalik boya maddeleri söz konusu ise bazen sonuç daha bile kötü olabilmektedir. Özellikle kırmızı ve karışık renkle yapılmış kalıcı makyajlarda sorun olabilir. Bu tür boyalarda ‘lazer peeling’ gibi farklı lazer uygulamaları kullanılabilir.

Su ve güneşe dikkat!

Lazer uygulamasının ardından uygulama bölgesi kesinlikle güneşten korunmalıdır. İşlem sonrası yaklaşık 1 hafta lazer uygulaması yapılan bölgenin su temasından da korunmasında fayda vardır.

Lazer işleminden önce yapılması gerekenler

-Tedaviden 2 hafta önce bölge güneş temasından korunmalıdır.
-Aspirin ya da kan sulandırıcı kullanılıyorsa tedaviden 1 gün önce kesilmelidir.
-Demir ilacı kullanılıyorsa tedaviden bir hafta önce kesilmelidir. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 22:28
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Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule DündarLazerle Dövme Silme Işlemi Hakkında Bilgi Verdi.
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