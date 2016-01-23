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Dondu, 13 Gün Sonra Dirildi

Donarak öldüğü sanılan genç, doktorların çabasıyla 13 gün sonra uyandırıldı.

Dondu, 13 Gün Sonra Dirildi

Donarak öldüğü sanılan genç, doktorların çabasıyla 13 gün sonra uyandırıldı.

23 Ocak 2016 Cumartesi 07:57
Dondu, 13 Gün Sonra Dirildi
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 DONDU, 13 GÜN SONRA DİRİLDİ

Uzmanlar, donan insanların günler sonra bile hayatlarının kurtarılma şansı olduğunu açıkladı.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Tresckow kasabasında bir yıl önce donmuş halde bulunan ve doktorların müdahalesi sonucu 13 gün sonra uyanan Justin Smith (26), yaşadıklarını “Bir rüyadan uyanmış gibiydim ama rüya değildi” diye anlattı. Smith, bir eğlence mekânından eve yürüyerek dönerken yolda donmuş ve onu aramaya çıkan babası tarafından bulunmuştu. İlk işaretler 12 saattir kar altında kaldığı düşünülen gencin öldüğünü gösteriyordu. Lehigh Valley Hastanesi’nden Dr. Gerald Coleman, saatlerce kalp masajı yapmış ve bedene kan pompalayan bir makinenin yardımıyla Justin Smith’in kalbini yeniden çalıştırmayı başarmıştı. 13 gün sonra da gözlerini açan Smith yaşama döndü.








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Son Güncelleme: 23.01.2016 08:59
Anahtar Kelimeler:
Döndü13 Gün Sonra Dirildi
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