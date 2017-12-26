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Doktorun Cebindeki Telefon Bir Anda Patlayıp Alev Aldı

Doktorun Cebindeki Telefon Bir Anda Patlayıp Alev Aldı

26 Aralık 2017 Salı 19:41
Doktorun Cebindeki Telefon Bir Anda Patlayıp Alev Aldı
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Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar'ın pantolon cebindeki akıllı cep telefonu, bir anda patlayarak alev aldı. Sağ bacağı yanan Dr. Başpınar, "Adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikâyetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım" dedi.

Dr. Cem Başpınar, hastanedeki odasında çalıştığı sırada pantolon cebindeki akıllı cep telefonu bir anda patlayıp alev aldı. Hemen pantolonunu çıkaran Dr. Başpınar, hastanenin acil servisine giderek yanık oluşan sağ bacağını tedavi ettirdi. Dr. Cem Başpınar’ın başvurusu üzerine hastane polisi rapor tuttu.

Olay anında büyük bir panik yaşadığını ifade eden Dr. Başpınar, şöyle konuştu:

“Hastalarımı muayene ediyordum. Bir hastamızın bilgisayardaki sonuçlarına baktım. Telefonum o esnada cebimdeydi. Bir anda patladı. Hemen telefondan kurtuldum, yere düştü. Hâlâ yanmaya devam ediyordu. Yerde bile yanıklar oluştu. Allah’tan o esnada kulağımda filan değildi veya çocukları o esnada muayene etmiyordum. Nasıl böyle bir şey olur, ben de anlamadım. Bacağımda küçük çaplı yanık ve kızarıklık oluştu. Hastaneye başvurup tedavi oldum, adli rapor tutuldu. Yetkili firmadan şikâyetçi olacağım. Konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım.”

Son Güncelleme: 26.12.2017 20:45
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