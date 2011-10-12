Doğu Akdeniz’deki Türk hareketliliği

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Kıbrıs Adası etrafındaki bir hareketliliğine verdiği bir haftalık aradan sonra dün itibarıyla hava-deniz tatbikatı başlattığı, iki denizaltısını da bölgeye gönderdiği öne sürüldü.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Kıbrıs Adası etrafındaki bir hareketliliğine verdiği bir haftalık aradan sonra dün itibarıyla hava-deniz tatbikatı başlattığı, iki denizaltısını da bölgeye gönderdiği öne sürüldü. Politis “Tu Baştan... Türkiye Denizaltılar ve Hava-Deniz Tatbikatı İle Doğu Akdeniz’e Geri Geliyor” başlığıyla yansıttığı haberinde yeni Türk askerî hareketliliğinin, Koca Pirî Reis araştırma gemisinin; Güney Kıbrıs’ta “münhasır ekonomik bölgesi” ilan ederek parsellere ayırdığı deniz bölgesindeki “12’nci, 8’inci ve 9’uncu parsellere tekabül eden” G Noktası’ndaki araştırmalarına yeniden başlaması çerçevesinde olduğunu yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak Türkiye’nin hava-deniz tatbikatı icra etmek maksadıyla dün gece 20.30-22.30 saatleri için Limasol’un güney bölgesini bağladığını yazan gazete 2 Türk denizaltısının da dün sabah itibarıyla varlık gösterdiğini, birinin Baf’ın Güneybatısı’na, ötekinin de Ada’nın kuzey denizine doğru yönlendiğini, Noble platformunun da bir Türk korveti tarafından izlenmekte olduğunu kaydetti.

Haberde “Burgen Surveyor” ve “Thor Beamer” isimli iki Norveç araştırma gemisinin de Türkiye hesabına yaptığı araştırmalarına normal şekilde devam ettiği de belirtildi. Fileleftheros Norveç araştırma gemilerinin dün Akama’nın 15 deniz mili açığına; sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti karasularının sınırına” ulaştığını, Kıbrıs’ın Güney sahillerine gittikçe yaklaşmakta olan gemilerin Baf’ın batısında, kıyıya 45 deniz mili mesafede seyrettiğini yazdı. Gazete Koca Piri Reis isimli araştırma gemisinin de dün gece geç saatlerde yeni araştırma turu için Doğu Akdeniz’e çıkmasının beklendiğini hatırlattı.