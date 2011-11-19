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Doğalgaz yatağına girildi

Güney Kıbrıs’ın ileri sürdüğü Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 12. parseldeki doğalgaz sondaj....

Doğalgaz yatağına girildi

Güney Kıbrıs’ın ileri sürdüğü Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 12. parseldeki doğalgaz sondaj....

19 Kasım 2011 Cumartesi 11:10
Doğalgaz yatağına girildi
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Güney Kıbrıs’ın ileri sürdüğü Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 12. parseldeki doğalgaz sondaj çalışmalarında, doğalgaz yatağının 2-3 metre içerisine girildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın ileri sürdüğü Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) bulunan 12. parseldeki doğalgaz sondaj çalışmalarında, doğalgaz yatağının 2-3 metre içerisine girildiği bildirildi. Fileleftheros gazetesi, haberinde, boruların döşenmesi ve sondaj yerinin betonla kaplanması işleminin tamamlanmakta olduğunu belirterek 48 saat içerisinde ilk doğalgaz örneklerinin test edilmesi işleminin yapılacağını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın platforma yapacağı ziyaretin çeşitli sebeplerle ertelenmesinin ardından bu hafta başında ziyaretin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden gazete, sondaj çalışmalarını yapan Noble Energy şirketinin “Homer” isimli bu platformunun 1 Aralık tarihinde İsrail’e doğru yola çıkacağını belirtti.

Gazete, platformun Noble adına İsrail’de kazılar gerçekleştiren “Geoglobal” şirketine 1 Aralık tarihinde teslim edileceğini, şirketin, ABD ve Kanada borsalarına bildirdiğini yazdı.

İKİNCİ TUR İÇİN BELGELER HAZIR Öte yandan Politis, Rum Enerji Dairesi Bakanı Solon Kasinis’in, Ticaret Bakanı Praksula Andoniadu tarafından istenen ve Güney Kıbrıs’ın ileri sürdüğü MEB’sinde başka parsellerde doğalgaz aranması için ihaleye çıkılmasının yolunu açacak belgeleri teslim ettiğini yazdı. Habere göre Kasinis dünkü açıklamasında, ikinci tura gidilebilmesi için gerekli olan ve kendisinden istenen belgeleri hazırlayarak sunduğunu söyledi.

Noble Energy şirketinin 12. parseldeki doğalgaz yatağına ilişkin yaptığı açıklamaları da değerlendiren Kasinis, şirketin açıkladığı verilerin 2006 yılından beridir bilinmekte olduğunu ve kazı sonuçlarına dayanmadıklarını belirterek, 2-3 haftaya kadar açıklanacak resmi verilerin çok daha fazla doğalgaz miktarını ilan edeceğinden emin olduğunu ifade etti. Kasinis ayrıca, 12. parselin Güney Kıbrıs’ın MEB’sindeki en iyi parsel olmadığını ve çok daha iyi parsellerin bulunduğunu da öne sürdü.

ANDONİADU YOĞUN İLGİ İDDİASINI YİNELEDİ Diğer yandan Rum Ticaret Bakanı Praksula Andoniadu; yabancı yatırımcıların Güney Kıbrıs’ta gerek doğalgaz çıkarılması gerekse yan sanayi dallarında yatırım yapma konusunda büyük ilgi gösterdikleri iddiasını yineledi. Andoniadu; doğalgazın Güney Kıbrıs’ın AB enerji haritasına girmesini sağlayabileceğini belirtirken Güney Kıbrıs ekonomisine de çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias da muhalefet partilerinin doğalgaz sürecinin şeffaf işlemediği yönündeki eleştirilerinin haksız olduğunu, konunun gayet doğru ve dikkatli bir şekilde yürütülmekte olduğunu açıkladı. 12. parseldeki doğalgaz miktarına yönelik bir diğer değerlendirme de ABD Cullen Üniversitesi öğretim görevlisi ve “Energy Tribune” dergisin başyazarı Mihalis İkonomidis’ten geldi.

Noble şirketinin en düşük beklenti rakamı olarak açıkladığı 3 trilyon ayak küplük miktarın küçümsenecek bir miktar olmadığını belirten İkonomidis, örnek olarak İsrail’in “Mari” isimli doğalgaz yatağı için açıklanan 0.5 trilyon ayak küplük miktarı gösterdi. İkonomidis ayrıca, 12. parseldeki doğalgazın Güney Kıbrıs’ın elektrik ihtiyacını 40 yıl süreyle karşılayacak miktarda olduğunu belirtirken Güney Kıbrıs’ın MEB’sinde doğalgazın varlığının kesinleşmesi için tek sondajın yeterli olmayacağını, başka sondajların da yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 19.11.2011 11:10
Anahtar Kelimeler:
RumSondajKıbrısDoğalgazAkdenizBölgeMünhasır
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