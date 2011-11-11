Doğalgaz mecliste tartışıldı

Güney Kıbrıs tarafından Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilen alanda doğalgaz çıkarma çalışmalarının dün Rum meclisinde ele alındığı, oturumun tartışmasız geçtiği bildirildi. Nobel ödüllü Rum ekonomist Hristoforos Pissaridis’in ise, doğalgaz kaynaklarından elde edilmesi muhtemel gelirin Güney Kıbrıs ekonomisini kurtarmayacağı konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

PİSSARİDİS: “DOĞALGAZ GELİRİ EKONOMİYİ KURTARMAZ”

Güney Kıbrıs tarafından Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilen alanda doğalgaz çıkarma çalışmalarının dün Rum meclisinde ele alındığı, oturumun tartışmasız geçtiği bildirildi. Nobel ödüllü Rum ekonomist Hristoforos Pissaridis’in ise, doğalgaz kaynaklarından elde edilmesi muhtemel gelirin Güney Kıbrıs ekonomisini kurtarmayacağı konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Fileleftheros ve diğer gazeteler, mecliste yer alan partilerin dünkü oturumda ortaya çıkan ortak görüşünün, meclisin de enerji konusunda etkin yer alması ve mecliste bir “Enerji Komitesi” kurulması olduğunu yazdılar.

Habere göre dünkü oturumda söz alan milletvekilleri, doğalgaz çıkarma çalışmalarının siyasi ve ekonomik alanda sağlayacağı faydaların doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekerken, bazı milletvekilleri ise özellikle Ticaret Bakanı Praksula Andoniadu’nun uygulamalarını eleştirdiler. Oturumda söz alan KS EDEK Milletvekili Nikos Nikolaidis, Güney Kıbrıs’ın doğalgazı kullanabilmek için ekonomik, siyasi ve teknik alanlarda başka ülkelerle işbirliği yapması gerekeceğini belirtirken, DİSİ Milletvekili Lefteris Hristoforu meclisin özellikle Türkiye’nin “tehditleri” konusunda uluslararası alanda girişim üstlenmesi gerektiğini söyledi.

AKEL milletvekili Aristos Damianu ise, Rum hükümetinin doğalgaz arama ve çıkarma çalışmalarında gösterdiği çabalara vurgu yaparken, yabancı ülkelerin egemenlik hakları konusunda verdikleri desteklere de değindi. DİKO adına konuşan milletvekili Angelos Votsis de, doğalgazdan elde edilecek stratejik kazançlara değindi, ticaret bakanının uygulamalarını eleştirdi, Solon Kasinis’in görevine iade edilmesini talep etti.

EURO.KO Başkanı Dimitris Silluris, adanın AB’nin “enerji musluğu” konumuna getirilmesi gerektiğini belirtirken; Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis ise ekonomi bakanını sürece “karartma” uygulamakla suçladı. Gazete, milletvekillerinin dünkü oturumda doğalgazın Güney Kıbrıs’ın çıkarına olduğu yönünde ortak görüşü ifade ettiklerini belirtti.

NOBLE GÜNEY’E İYİCE YERLEŞİYOR Öte yandan gazete bir diğer haberinde, MEB’de bulunan 12. parselde doğalgaz sondaj çalışmalarını gerçekleştiren Noble Energy şirketinin Lefkoşa’daki bürosunu genişletme faaliyetleri başlattığını yazdı. Gazete, 25 yıl daha Güney Kıbrıs’ta kalacak gibi görünen şirketin ABD Büyükelçiliği karşısında bulunan ofisine genişletme faaliyetleri başlattığını ifade etti. Gazete ayrıca, Noble Energy platformunda küçük sorunların devam ettiğini, bu sorunlar nedeniyle doğalgaz miktarının daha iyi belirlenmesine olanak sağlayacak sondaj çukurunda küçük patlamalar gerçekleştirilmesi işleminin geciktiğini yazdı.

Gazete, “küçük sorunların” neler olduğuna ise açıklık getirmedi. Alithia gazetesi ise meclisteki dünkü oturumu, “Doğalgaz Konusunda Kavgasız Oturum” başlığıyla duyururken, Nobel ödüllü Rum ekonomist Hristoforos Pissaridis’in görüşlerine yer verdi. Habere göre Pissaridis, doğalgaz kaynaklarından elde edilmesi muhtemel gelirin Güney Kıbrıs’ın ekonomisini kurtarmayacağı söyledi.

Pissaridis; doğalgazdan elde edilecek gelirin tek başına Rum ekonomisini kurtaramayacağını, doğalgaz geliri gelecek diye hiçbir önlem alınmadan beklenmesinin büyük hata olacağı konusunda uyarılarda bulundu.