Doğalgaz konusunda ara çözüm

Güney Kıbrıs’ın kendi doğalgaz konusunda geçici çözüm senaryolarının yeniden gündeme geldiği belirtildi. Alithia gazetesi “Doğalgaz İçin Ara Çözüm Geri Geliyor” başlıklı haberinde, Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’nun dün akşam bir TV kanalında yaptığı açıklamada, “tüm belirtilerin; Kıbrıs doğalgazının- eğer varsa- 4-5 yıldan önce değerlendirilmesinin mümkün olmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Antoniadu, buna bağlı kendi kaynaklarından doğalgaz sağlayıncaya kadar ihtiyaçların karşılanması amacıyla çözümler aranmasının gerekli olduğunu belirterek bazı düşüncelerin bulunduğunu ifade etti. Gazete aldığı bilgilere dayanarak bu konudaki tercihlerin az olduğunu, bununla birlikte Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA) ihalesinde, yer alan, kazanan ya da son aşamaya kadar ulaşan, İngiliz “Shell”, “BP” ve “British Gas” isimli üç şirkete ilişkin, daha çok zorluğun bulunduğunu belirtti.

DEFA’nın ihalesini “Shell” Şirketi’nin kazandığını anımsatan gazete söz konusu üç şirketin de, gerektiği kadar kullanılabilecek ve kara terminalinden daha ucuz olan yüzer terminal önerisinde bulunduğunu da anımsattı. Gazete kendi bilgilerine dayanarak üç İngiliz Şirketinin ve özellikle Shell’in; gerek kullanılması mümkün olan teknoloji gerek kullanılacak zamana yönelik olarak esnek nitelikli öneriler sunmaya ilişkin olanakları konusunda Rum Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nı bilgilendirdiğini yazdı.

“PRAKSULA’NIN YATAKLARA-ENERJİYE İLİŞKİN ÖNERİLERİ” Fileleftheros yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu’nun, stratejik enerji konularda deneyimsiz olmadığını, bununla birlikte Bakanlık görevini üstlenmeden önceki üç yılda, Güney Kıbrıs’ın enerji olanaklarını ayrıntılı bir şekilde incelediğini yazdı.

Gazete Antoniadu’nun ayrıca “The Three Ladies” Şirketi’nin ortakları olan İralandalı Fiona Mulen ve Kıbrıslı Türk Özlem Oğuz ile birlikte “Ertesi Gün”(The Day After) isimli, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait üç ayrı incelemeyi kaleme aldığını da anımsattı. Gazete bu incelemelerde yer alanlara da geniş bir biçimde yer verdi.