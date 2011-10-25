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Doğalgaz bölgesi Amerikalılara bedavaya verilmiş

Kıbrıs Rum yönetiminin, “Çok zengin olacağız, AB’ye 100 yıl yetecek doğalgaz bulduk”.....

Doğalgaz bölgesi Amerikalılara bedavaya verilmiş

Kıbrıs Rum yönetiminin, “Çok zengin olacağız, AB’ye 100 yıl yetecek doğalgaz bulduk”.....

25 Ekim 2011 Salı 07:38
Doğalgaz bölgesi Amerikalılara bedavaya verilmiş
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Kıbrıs Rum yönetiminin, “Çok zengin olacağız, AB’ye 100 yıl yetecek doğalgaz bulduk” diye propaganda yaptığı Doğu Akdeniz’deki Afrodit bölgesini, Amerikan Noble Energy şirketi ve İsrail’e yok pahasına verdiği ortaya çıktı.

Amerikalılarla imzalanan sözleşmeye göre, dev yataklar bulunsa bile aslan payını Amerikan şirketi ve İsrail alıyor. Rum hükümetinin gizli tuttuğu sözleşmeyi ele geçiren Rum Politis gazetesi, Amerikan Noble Energy şirketine Afrodit bölgesinin 25 yıllığına ve 1.5 milyon Euro sembolik bonus karşılığında kiralandığını yazdı.

Sözleşmenin talep halinde 10 yıl daha uzatılma şartıyla imzalandığına dikkat çeken gazete, bulunacak muhtemel doğalgazın paylaşılmasında ise, en büyük payı Amerikan Noble Energy şirketi ile İsrail’in alacağına belirtti.

Son Güncelleme: 25.10.2011 07:38
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısDoğalgazABAfrodit
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