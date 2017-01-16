Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 15:22

DİNOZORLARI YOK EDEN "KARANLIK VE SOĞUK"

DİNOZORLARI YOK EDEN 'KARANLIK VE SOĞUK'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
DİNOZORLARIN SONUNU GETİRENİN, GÖKTAŞININ KENDİSİ DEĞİL, YOL AÇTIĞI İKLİM FELAKETİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

İklim bilimciler, yeryüzünde canlı yaşamının gelişimi etkileyen ve dinozorların sonunu getirenin, gök taşının yarattığı iklim felaketi olduğunu bildirdi.

Almanya'da Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, dünyaya çarptıktan sonra o dönemde hakim tür olan dinozorları yok eden gök taşının canlı yaşamı üzerinde nasıl bir iklimsel etki yarattığına dair yeni bir model geliştirdi.

Dev gök taşının dünyaya çarpmasıyla yer kabuğundan büyük miktarda tozun atmosfere yayıldığını kaydeden araştırmacılar, bu toz bulutunun uzun yıllar gezegende gün ışığını perdelediği ve içinde yoğunlaşan sülfürik asit damlalarının yeryüzünde uzun vadeli soğumaya yol açtığını belirtti.

Gök taşının yarattığı etkiyle atmosferdeki oksijen dengesinin bozulduğunu, birçok bitkinin öldüğünü ifade eden bilim adamları, ölümlerin gıda zincirindeki diğer canlıları da etkilediği, dinozorlar gibi büyük miktarda enerji harcayan, çok daha fazla oksijene ve gıdaya ihtiyaç duyan türlerin yaşamını sürdürmesinin imkânsız hale geldiğini vurguladı.

"Meksika Körfezi kıyısındaki Chicxulub Kraterini meydana getiren gök taşı çarpması sonrası yaşanan soğuma, yeryüzünün tarihinde bir dönüm noktasıydı." diyen araştırmanın başyazarı Julia Brugger, bunun dinozorların kitlesel yok oluşunda gök taşının çarpmasıyla yaşanan sıcaklık artışı ve tsunamiler gibi kısa vadeli etkilerden daha belirleyici olduğunu belirtti.

Gök taşının küresel ortalama sıcaklık değerlerini 26 derece düşürdüğünü kaydeden Brugger, tropik bölgelerde bile sıcaklığın neredeyse sıfırın altına düştüğünü, bereketli ve ılıman yerlerde yaşamaya alışkın olan dinozorların yaşam koşullarının aniden ortadan kalktığını sözlerine ekledi.

Dinozor neslinin yok olmasının ardından memeliler hakim tür olarak yeryüzüne egemen olmuştu.

Araştırmanın sonuçları, ABD Jeofizik Birliği yayını "Geophysical Research Letters" dergisinde yayınlandı.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ 16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Oyuncak Maymun İçin Yas Tuttular! Oyuncak Maymun İçin Yas Tuttular!
Çiğ Domatesin İnanılmaz Faydası Çiğ Domatesin İnanılmaz Faydası
Yaşlanmayı Frenleyebilecek Protein Bulundu Yaşlanmayı Frenleyebilecek Protein Bulundu
Nutella, İtalya'da Raflardan İndiriliyor Mu? Nutella, İtalya'da Raflardan İndiriliyor Mu?
Aldatmanın Genetik Nedenleri Bulundu Aldatmanın Genetik Nedenleri Bulundu
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

16 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Haberi Oku