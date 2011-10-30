Daha dikkatli olmalıydım

Geçtiğimiz haftalarda küçük yaştaki çocuklarla “doğaya aykırı ilişki kurduğu” skandalıyla gündeme gelen Rum Maliye Eski Bakanı Mihalis Sarris, kendini hiçbir zaman memleketin siyasi hayatı için bir tehdit olarak algılamadığını, kendisinin sıradan bir teknokrat olduğunu ve KKTC’de bulunmakta hiçbir sakınca görmediğini, ancak daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda küçük yaştaki çocuklarla “doğaya aykırı ilişki kurduğu” skandalıyla gündeme gelen Rum Maliye Eski Bakanı Mihalis Sarris, kendini hiçbir zaman memleketin siyasi hayatı için bir tehdit olarak algılamadığını, kendisinin sıradan bir teknokrat olduğunu ve KKTC’de bulunmakta hiçbir sakınca görmediğini, ancak daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Fileleftheros gazetesine demeç veren Sarris, yaşadıklarıyla ilgili olarak, böyle bir şeyin başına geleceğini hiçbir zaman düşünmediğini, yakın dostları bulunduğundan KKTC’yi sık sık ziyaret ettiğini ve tutuklandığı gün de, bir arkadaşının kendini kötü hissediyor olması nedeniyle KKTC’ye geçtiğini savundu.

KKTC’de avukat, muhasip, öğretmen ve diğer meslek grupları olmak üzere her düzeyden arkadaşı bulunduğunu belirten Sarris, kendisinin KKTC’ye geçtiği zaman bu arkadaşlarını ziyaret ettiğini, “başkaları gibi kumar oynamak için geçmediğini” vurguladı. Sarris, bahsettiği arkadaşlarının da Güney Kıbrıs’a geçerek kendisini ziyaret ettiğini ifade etti. Yaşadığı bu olayların ardından KKTC’ye yeniden geçmeyi düşünmediğini kaydeden Sarris, yine de kendisinde Kıbrıslı Türklere karşı herhangi bir düşmanca duygu oluşmadığını söyledi.

Sarris, bazı kişilerin, kendisinin KKTC’de arkadaşları bulunmasından ve yaşadığı bu olaydan istifade ederek, Kıbrıslı Türklere düşmanlık beslediği izlenimini yaratmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. Tutuklandığı gün, KKTC Polisi’nin, arkadaşıyla birlikte bulunduğu evin kapısını zorlayarak içeriye girdiğini ve orada bir suç işleniyormuş gibi davrandığını öne süren Sarris, bu durumun tesadüfi bir durum olmadığını ve bu nedenle de halen daha “Neden böyle oldu?” diye düşünmekten kendini alamadığını kaydetti. Sarris, olaya küçük yaştaki çocukların da karıştığı iddiasını ise, kesin bir dille reddetti.

KKTC’de tutuklu kaldığı süreç içerisinde, bazı kişilerin kendisine çok iyi, bazı kişilerin ise kötü davrandığını ve tutukluluk koşullarının kötü olduğunu öne süren Sarris, kendisine şiddet uygulanmadığını belirtti. Sarris, “kendisinin masum olduğunu” ve Güney’e geçmemek veya adadan ayrılmak gibi bir düşünceyi de hiç aklına getirmediğini söyledi. Kendisi aleyhinde birçok olumsuz şey yazılıp çizildiğini ifade eden Sarris, “bazılarının reyting uğruna yalan yanlış şeyler yayınladığını ve Kıbrıslı Türk basın - yayın organlarından haber almayı reddeden bazı kişilerin, bir de reyting hırsı eklenince, asparagas haberler yaptıklarını” kaydetti. Yaşadığı olaylar nedeniyle oldukça üzgün olduğunu belirten Sarris, yine de kabuğuna çekilmeyeceğinin altını çizdi.